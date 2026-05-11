Durante la Romería Rociera
Denuncian al coordinador de Vox en Mataró por agredir a dos jóvenes
El concejal José Casado también prevé presentar denuncia y reduce los hechos a un "breve forcejeo"
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Dos jóvenes de Mataró, un chico y una chica, han denunciado por agresiones al coordinador de Vox en Mataró, y concejal en el Ayuntamiento, José Casado, según ha podido saber la ACN. Los hechos tuvieron lugar el viernes en la caseta de la Casa de Andalucía de Mataró, en plena celebración de la Romería Rociera en el Nou Parc Central. Según el entorno de los jóvenes, Casado les habría insultado y ellos habrían empezado a grabar la escena con los teléfonos móviles. Según esta versión, el edil habría golpeado a la chica en el estómago y al chico en la cara, a la altura de la oreja. Desde Vox defienden que los insultos los iniciaron los jóvenes y reduce el "conflicto" a "un breve forcejeo", a raíz del cruce de improperios. Casado también prevé presentar denuncia.
Según el relato que hace Vox, entre el grupo de jóvenes habría algunos de los que protagonizaron otro enfrentamiento, días atrás, en la carpa de Vox durante la fiesta de Sant Jordi. El entorno de los jóvenes, sin embargo, asegura que no se trataba de ningún colectivo organizado, sino de un grupo de jóvenes que visitó las casetas de la Romería después de cenar.
El incidente con el regidor de Vox llega pocos días después de que el pleno del Ayuntamiento de Mataró aprobara el código de conducta y buen gobierno, que reclama "ejemplaridad" a los cargos electos "en su conducta tanto pública como privada". La ejemplaridad, consta en el documento, "no se proclama, se practica".
En este sentido, el código de conducta remarca específicamente que en las relaciones con los ciudadanos, los electos tendrán que evitar "en todo momento" incurrir "en la descalificación o el insulto". El documento también prevé que el Ayuntamiento pueda "reprobar" aquel que lo incumpla.
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