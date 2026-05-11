Barcelona y el Govern amplían los cursos de catalán hasta las 35.500 plazas para reducir las listas de espera

Barcelona recontó 2.200 personas en septiembre pasado y otras 1.700 en el último trimestre de este curso que quieren aprender catalán y se quedaron fuera de las clases para adultos que se imparten en la ciudad por falta de plazas suficientes. Frente al incremento de la demanda y la incapacidad de la dotación actual para atender todas las peticiones, el ayuntamiento se ha comprometido con el Govern a aumentar su aportación de 1,94 millones a 3,09 millones de euros cada año para financiar el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Barcelona, que depende de la Generalitat, y tratar así de reducir la cifra de alumnos que aguardan que haya hueco en las aulas para que se les enseñe el idioma.

Con la inyección económica, Barcelona aspira a que la Generalitat contrate a 23 profesores más a partir del curso 2026-2027 y cree unas 5.000 plazas nuevas a lo largo del próximo curso en los centros del CNL en la capital, donde el cupo alcanza hasta ahora las 30.500 matrículas. Las nuevas plazas no estarán todas disponibles con el inicio del próximo ejercicio, sino que se incorporarán de forma gradual a lo largo de los trimestres, aunque el mayor número se ofertará en septiembre, cuando más inscripciones se formalizan. La Generalitat ya añadió 33 maestros (23 de ellos permancerán en la plantilla) y 7.000 sillas a las aulas de aprendizaje del catalán en la urbe hace un año, cuando las matriculaciones se limitaban a 23.500 como máximo por curso.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, han presentado este lunes el acuerdo, rubricado el pasado miércoles en la comisión mixta entre la Generalitat y el ayuntamiento, como avanzó EL PERIÓDICO. "El objetivo es acercarnos lo máximo posible a cubrir toda la demanda", ha expresado Collboni. Ha recalcado que, en comparación con un par de cursos atrás, "un 50% más de personas podrá aprender catalán en cursos del CNL" en Barcelona. Sumando el incremento de la dotación que se obtuvo en 2025 con el que se prevé para los próximos meses, se ganarán 12.000 plazas y 46 maestros.

El ayuntamiento y la Generalitat estiman que existe un 6% de lista de espera estructural, difícilmente subsanable. Se debe en parte a personas que no hallan el horario que mejor les encaja en la oferta existente, entre otros motivos. "Es muy difícil de absorber, tiene que ver con cuestiones organizativas y que hay más demanda en algunos distritos", ha observado la comisionada del uso social del catalán del ayuntamiento, Marta Salicrú. En todo caso, también se ofrecerán clases en sábado a partir del próximo curso. "Era una demanda que teníamos y vamos a poder darle respuesta con el nuevo convenio", ha remarcado Salicrú.

Solicitudes de inmigrantes

La Generalitat ya puso en marcha un plan de choque hace un año ante el auge de solicitudes de acceso a las aulas de catalán en Barcelona. Por entonces, transfirió 1,88 millones de euros al CNL de la capital. Con esos fondos, se incorporaron 13 docentes permanentes y 10 temporales, procedentes de localidades del Maresme, donde volverán el próximo curso. Además, se amplió la oferta formativa, con más clases en los 10 distritos de la ciudad, con especial atención en distritos con un elevado porcentaje de población extranjera recién llegada, como Ciutat Vella, Sant Martí y Nou Barris, y vecindarios como la Trinitat, el Bon Pastor y Ciutat Meridiana.

"Son barrios donde nunca antes habíamos llegado", ha remarcado Vila. No obstante, la cantidad extra desembolsada por la conselleria no bastó para evitar que las listas de espera se reprodujeran. El conseller ha señalado que la Generalitat asumirá el incremento salarial al aumentar la plantilla con 23 profesores más en el CNL en Barcelona, formada hasta ahora por unos 200 maestros.

Collboni y Vila han remarcado que la ampliación de la oferta debe asumir las solicitudes crecientes de inmigrantes llegados a Barcelona que desean formarse en catalán, como parte de su proceso de arraigo para hallar más oportunidades de trabajo e integración. El alcalde ha elogiado el caso de Mario, un chico mexicano llegado hace menos de un año a Barcelona y que ha viralizado un vídeo en redes sociales en que anima a sus amigos a seguir sus pasos, apuntándose a un curso para conocer el catalán.

"Catalunya está llena de marios, isaías y fátimas que quieren aprender, no siempre encuentran la posibilidad de hacerlo y las autoridades debemos actuar", ha postulado el conseller. En esa línea, ha destacado que la aportación extraordinaria de la Generalitat de 2025 permitió que 44 entidades de Barcelona hayan enseñado el idioma también este último año. El alcalde ha subrayado que "nunca se habían ofrecido tantos cursos de catalán como se ofrecerán ahora" y ha enfatizado "el compromiso inequívoco" de su gobierno con el "fomento del uso de la lengua", mediante "inversiones, recursos y personas".

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"Es importante dar respuesta a esta demanda, porque responde a necesidades objetivas de personas que vienen a la ciudad y quieren aprender y usar el catalán, nuestra obligación es poner todos los esfuerzos posibles", ha defendido. Collboni también ha observado que ampliar los cursos de catalán proyecta un "mensaje de convivencia" en la ciudad para "combatir ciertos discursos que son críticos con estas políticas".