Al menos 14 individuos
La aparición de restos humanos en una antigua necrópolis de La Mola obliga a repensar su futuro
El hallazgo de al menos 14 individuos junto al monasterio de Sant Llorenç del Munt frena parte de las actuaciones previstas y abre una nueva fase de sondeos y análisis arqueológicos
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Pocos imaginaban que bajo una de las cimas más transitadas de Catalunya aún quedaran restos humanos protegidos por la tierra. En La Mola, donde cada año suben unas 300.000 personas, según datos de la Diputación de Barcelona, los trabajos de adecuación del entorno del monasterio de Sant Llorenç del Munt han sacado a la luz una antigua necrópolis con restos de al menos 14 individuos. La sorpresa para los arqueólogos no ha sido solo encontrarlos, sino comprobar que, pese a la erosión y al paso constante de visitantes, al menos uno de ellos se ha conservado prácticamente entero.
El hallazgo se ha producido en la cima, el punto más alto del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a 1.104 metros de altitud, entre las comarcas del Vallès Occidental y el Bages y dentro del término municipal de Matadepera. La intervención forma parte del Plan de futuro sostenible de La Mola, impulsado tras el polémico cierre del restaurante de la cima, en enero de 2024. Lo que debía ser una actuación para ordenar, proteger y mejorar el entorno del conjunto monumental, considerado un Bien Cultural de Interés Nacional, se ha convertido ahora en una investigación arqueológica de mayor alcance.
La aparición de los restos ha obligado a detener y replantear parte de los trabajos previstos en el entorno del monasterio. La prioridad, a partir de ahora, será delimitar la extensión de la necrópolis mediante nuevos sondeos que, por ahora, no afectarán a ninguna ruta de la montaña. Solo después, y en función de lo que revelen, se prevén unos 15, se decidirá si se procede a nuevas excavaciones que podrían sacar a la luz más cuerpos u otros restos arqueológicos vinculados al monasterio.
La arqueóloga Maica Carmona, directora técnica de la intervención, ha explicado que el hallazgo debe interpretarse con prudencia. “Se han encontrado 14 individuos, pero hay que matizarlo: quizá solo uno se conserva entero. La gran mayoría han llegado hasta nosotros muy erosionados o incompletos”, ha señalado. Según ha detallado, algunos restos han aparecido sin cráneo o con partes muy fragmentadas, como consecuencia tanto de la ocupación histórica del espacio como del paso continuado de personas por la zona.
Entre las estructuras localizadas destacan dos tumbas antropomorfas que apuntan al siglo X, coincidiendo con las primeras ocupaciones del conjunto monástico. “Estas dos tumbas nos hablan del siglo X, de la primera ocupación del monasterio”, ha explicado Carmona. El resto de sepulturas, en cambio, no presentan ajuar funerario, el nombre técnico que reciben los objetos que acompañan a una persona en el momento del enterramiento. En este caso, la ausencia de estos elementos dificulta la datación. “Estamos hablando de épocas muy pobres. El ajuar es aquello que acompaña al individuo cuando se entierra. En este caso, no aparece”, ha añadido.
A la espera de los resultados
Los restos han sido trasladados al laboratorio, donde se estudiarán en los próximos meses para determinar el sexo, la edad de muerte, posibles traumatismos y patologías. A priori, la mayoría de individuos parecen ser hombres, aunque la arqueóloga ha pedido cautela. Aunque los restos han aparecido junto a un monasterio, todavía no se puede afirmar que correspondan a monjes. El espacio también funcionó como cementerio parroquial de Matadepera, por lo que pudo acoger enterramientos de vecinos del municipio.
Entre los restos también se ha identificado un individuo preadolescente. Carmona ha recordado, sin embargo, que en contextos monásticos algunos jóvenes podían ingresar a edades tempranas, por lo que será necesario esperar a los estudios de laboratorio para extraer conclusiones más precisas.
Por su parte, el diputado del Área de Espacios Naturales e Infraestructura Verde de la Diputación de Barcelona, Xesco Gomar, ha situado el descubrimiento dentro del Plan de futuro sostenible de La Mola. “Se preveía que podía haber hallazgos específicos en el entorno del monasterio, pero la cantidad que se ha encontrado no se esperaba”, ha afirmado. Gomar ha subrayado que el objetivo inmediato no es excavar sin más, sino saber primero hasta dónde llega la necrópolis y qué zonas puede ocupar todavía bajo el entorno del conjunto monumental.
La Mola entra así en una nueva fase. Las obras previstas no desaparecen, pero quedan condicionadas por lo que revelen las investigaciones arqueológicas. Ahora, el reto será preservar esos restos, entender el alcance real del cementerio y decidir cómo incorporar este hallazgo al relato histórico de uno de los espacios más emblemáticos del parque natural.
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