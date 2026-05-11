Celebración del título de Liga
Afectaciones al tráfico y calles cortadas por la rúa del Barça este lunes: metro lleno y más de 30 líneas de bus desviadas
El Ayuntamiento de Barcelona recomienda acceder a pie o en metro y evitar el uso del vehículo privado
MAPA | Así será la rúa del Barça para celebrar LaLiga: fecha, horario y recorrido
Última hora del Barça como campeón de Liga, en directo
La rúa de celebración del FC Barcelona este lunes por la tarde conllevará múltiples afectaciones a la movilidad en los districtos de Ciutat Vella, L’Eixample y Les Corts. A partir de las 17 horas, miles de aficionados festejarán junto a jugadores y equipo técnico y directivo del club el título de Liga 2025-2026 logrado la noche previa, en el partido contra el Real Madrid disputado en el Camp Nou.
El Ayuntamiento de Barcelona ha advertido que desfile del campeón de la liga complicará la circulación en superficie y recomienda acceder a pie o en metro al itinerario previsto, así como evitar el uso del vehículo privado ante los cortes y desvíos de tráfico que se necesitarán.
La comitiva saldrá del Camp Nou a las cinco en punto, cruzará Les Corts hacia el Eixample y llegará a Ciutat Vella por el eje Pelai - plaza Catalunya. Volverá a subir por paseo de Gràcia y emprenderá el retorno al estadio a través de las calles Provença, Casanova y Londres.
"A lo largo de la tarde, se interrumpirá el paso de vehículos en todo el recorrido hasta su finalización", avisa el consistorio. Los desvíos afectarán a más de una treintena de líneas de bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB): D20, D40, D50, H8, H10, H12, H16, V1, V3, V5, V7, V9, V11, V13, X1, X3, 6, 7, 19, 22, 45, 5, 2, 63, 67, 68, 70, 78, 113, 157, 175 y las rutas azul y roja del Barcelona Bus Turístic. Aunque no consta en las advertencias de TMB, trevisiblemente la L5 del metro irá muy llena.
- Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
- Un juez condena a los operadores de bus en el Baix Llobregat a indemnizar a 44 trabajadores por vulnerar su derecho a huelga
- FGC planea cerrar al coche, de forma progresiva, los accesos a todas sus estaciones de montaña
- Retenciones de más de 9 kilómetros en la B-10 y la B-20 complican la circulación en Barcelona
- La firma internacional Hines inaugura un hotel de 526 habitaciones junto a Sant Joan de Déu en Esplugues
- Cortes este domingo 10 de mayo en Barcelona por la Cursa de El Corte Inglés: calles y líneas de bus afectadas
- Barcelona consolida el Día del Orgullo Friqui en Arc de Triomf y lo adjudica hasta 2027 a una productora de Sabadell
- Carles Ruiz, presidente de FGC: 'Compraremos 38 trenes nuevos para renovar y ampliar la línea Llobregat-Anoia