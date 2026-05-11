Afectaciones al tráfico y calles cortadas por la rúa del Barça este lunes: metro lleno y más de 30 líneas de bus desviadas

La rúa de celebración del FC Barcelona este lunes por la tarde conllevará múltiples afectaciones a la movilidad en los districtos de Ciutat Vella, L’Eixample y Les Corts. A partir de las 17 horas, miles de aficionados festejarán junto a jugadores y equipo técnico y directivo del club el título de Liga 2025-2026 logrado la noche previa, en el partido contra el Real Madrid disputado en el Camp Nou.

El Ayuntamiento de Barcelona ha advertido que desfile del campeón de la liga complicará la circulación en superficie y recomienda acceder a pie o en metro al itinerario previsto, así como evitar el uso del vehículo privado ante los cortes y desvíos de tráfico que se necesitarán.

La comitiva saldrá del Camp Nou a las cinco en punto, cruzará Les Corts hacia el Eixample y llegará a Ciutat Vella por el eje Pelai - plaza Catalunya. Volverá a subir por paseo de Gràcia y emprenderá el retorno al estadio a través de las calles Provença, Casanova y Londres.

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Mapa con el recorrido de la rúa de campeones de liga del FC Barcelona 2025-2026

"A lo largo de la tarde, se interrumpirá el paso de vehículos en todo el recorrido hasta su finalización", avisa el consistorio. Los desvíos afectarán a más de una treintena de líneas de bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB): D20, D40, D50, H8, H10, H12, H16, V1, V3, V5, V7, V9, V11, V13, X1, X3, 6, 7, 19, 22, 45, 5, 2, 63, 67, 68, 70, 78, 113, 157, 175 y las rutas azul y roja del Barcelona Bus Turístic. Aunque no consta en las advertencias de TMB, trevisiblemente la L5 del metro irá muy llena.