Lograron escapar
Unos falsos operarios roban cableado en tres azoteas y hieren a una mujer tras caer material a la calle
La Guardia Urbana de Barcelona investiga a un sospechoso y aún no consta ningún detenido
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El pasado viernes, un grupo de individuos se hizo pasar por operarios de una empresa de telefonía para acceder a un edificio del Eixample, robar cables, y posteriormente huir. Además, durante los hechos, cayó parte del material a la vía pública, que dejó herida a una mujer. La Guardia Urbana de Barcelona ha informado de los hechos este domingo, por los que hay una persona siendo investigada.
Según ha detallado el cuerpo policial, los implicados entraron en una comunidad de vecinos fingiendo ser trabajadores de una compañía de telecomunicaciones. Una vez en la azotea del inmueble, comenzaron a cortar y robar cableado telefónico tanto del edificio como de otras dos fincas colindantes.
Durante la manipulación del material, uno de los tramos de cable se desprendió accidentalmente y cayó a la vía pública desde la terraza, alcanzando a una peatona que resultó herida.
Tras el incidente, los autores abandonaron el lugar a toda prisa. Huyeron en una furgoneta en la que transportaban varios tramos de cable presuntamente sustraídos, según fuentes policiales.
Posteriormente, agentes de la Guardia Urbana localizaron al propietario del vehículo. A partir de los indicios recabados y de la descripción aportada por testigos, se le investiga como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Por ahora no constan detenidos ni más personas identificadas.
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