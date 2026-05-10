Arrancan las obras de transformación de la calle Badajoz de Barcelona en un gran eje verde peatonal en el 22@

Las obras de urbanización de la calle Badajoz, en Barcelona, ya están en marcha esta semana en el tramo comprendido entre la avenida Icària y la calle Pallars, en el distrito de Sant Martí. Se trata de una intervención con un presupuesto de 5 millones de euros y una duración prevista de 14 meses que transformará este eje de la zona del distrito económico del 22@ con más espacio para peatones, más vegetación, un nuevo carril bici y la renovación de servicios urbanos.

Según ha informado en nota de prensa este domingo el Ayuntamiento de Barcelona, esta actuación responde a la voluntad de reordenar este vial estratégico para adaptarlo a la movilidad actual y a los futuros desarrollos urbanísticos del entorno.

El nuevo diseño de la calle Badajoz incorpora una sección que combina un carril bus, dos carriles de circulación y un carril bici de 2,30 metros, además de aceras más amplias de 4,60 metros a cada lado. La calzada tendrá una anchura de 10,80 metros, con el objetivo de mejorar la convivencia entre peatones, bicicletas, transporte público y vehículos privados, manteniendo la continuidad de los servicios urbanos existentes y futuros.

Las obras serán en el tramo de Badajoz entre la avenida Icària y la calle Pallars

Cruces pacificados y entorno escolar más seguro

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la pacificación de varios cruces clave. Las intersecciones de Badajoz con Doctor Trueta y Pujades se transformarán en cruces elevados, con zonas de estancia para peatones, más vegetación y pavimentos permeables, siguiendo el modelo de ejes verdes del 22@. Estas actuaciones se suman a la ya ejecutada en el cruce con Almogàvers.

También se actuará en la intersección con Ramon Turró, donde se ampliará el espacio peatonal y se mejorará el entorno de la escuela Voramar, con el objetivo de reforzar la seguridad de los niños y las familias y facilitar el acceso al centro educativo. En el extremo de Sancho de Ávila, la intervención completará la conexión con el entorno pacificado del Poblenou, dando continuidad a la transformación urbana de la zona.

Casi el doble de árboles

El proyecto apuesta también por un incremento notable del verde urbano. La nueva calle Badajoz incorporará tres niveles de vegetación -herbáceas, arbustos y arbolado- para generar un entorno más biodiverso y con floración durante todo el año.

El número de árboles pasará de 89 a 195, prácticamente duplicando la cobertura arbórea actual. Además, se introducirán alcorques continuos que permitirán más espacio para las raíces y la incorporación de vegetación arbustiva, junto con un sistema de riego para su mantenimiento.

Toda la plantación se ha diseñado con especies de bajo consumo hídrico y adaptadas a condiciones de semisombra, con el objetivo de hacer el espacio más sostenible y resiliente.

Renovación de servicios e iluminación LED

Más allá del verde y la movilidad, la intervención incluye una renovación integral de infraestructuras. Se renovará el pavimento de calzadas y aceras, se mejorará el drenaje y se instalará nuevo alumbrado público con tecnología LED, más eficiente y uniforme.

El sistema combinará farolas de doble brazo y puntos de luz adicionales para reducir zonas oscuras y mejorar la visibilidad. También se ampliarán redes de climatización frío-calor, la recogida neumática de residuos, la señalización y el mobiliario urbano.

Un eje ciclista de 1,4 km

Esta actuación forma parte de un proyecto más amplio de transformación de la calle Badajoz, que se ejecutará por fases dentro del ámbito del 22@ Barcelona, entre la avenida Icària y la avenida Diagonal, en la plaza de Glòries. El plan completo contempla nueve manzanas urbanas a lo largo de 1,4 kilómetros y una superficie total de 28.420 m².

Uno de los elementos clave será la creación de un nuevo carril bici unidireccional en sentido montaña, también de 1,4 kilómetros, que conectará la fachada litoral con el Guinardó.

Noticias relacionadas

Este eje ciclista enlazará con el carril bici de la avenida Icària y el frente marítimo, con el de la calle Independència hacia Glòries y el Hospital de Sant Pau, con la Diagonal y con corredores ciclistas como los de Pujades y Ramon Turró, reforzando una conexión continua entre el litoral, el 22@ y el centro de Barcelona.