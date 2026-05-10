Carrera popular
50.000 participantes recorren Barcelona en una Cursa de El Corte Inglés de récord
Los ganadores de la carrera han sido Pol Espinosa (29'44") en categoría masculina y Sandra Sancho (35'33") en la femenina
GALERÍA | Búscate en la foto de La Cursa de El Corte Inglés
La 46ª Cursa de El Corte Inglés ha reunido a 50.000 participantes este domingo por la mañana en Barcelona, 10.000 más que el año pasado, en una edición que ha mantenido el circuito de 10 kilómetros por el centro de la ciudad, con salida desde la avenida Diagonal y llegada en plaza Catalunya, ha informado la organización en un comunicado.
En la categoría masculina el ganador ha sido Pol Espinosa (29'44"), mientras que en la femenina la victoria se la ha llevado Sandra Sancho (35'33").
Los fondos recaudados con la venta de la camiseta solidaria se destinarán íntegramente a la Fundación Cruyff, que trabaja por convertir el deporte en una oportunidad de aprendizaje y un motor de cambio para niños y jóvenes con necesidades especiales.
- Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
- FGC planea cerrar al coche, de forma progresiva, los accesos a todas sus estaciones de montaña
- Un juez condena a los operadores de bus en el Baix Llobregat a indemnizar a 44 trabajadores por vulnerar su derecho a huelga
- Retenciones de más de 9 kilómetros en la B-10 y la B-20 complican la circulación en Barcelona
- Barcelona instala fuentes de agua potable para que puedan hidratarse los inmigrantes que hacen horas de colas en las OAC
- Una nueva avería en el Clot vuelve a cortar la L2 del metro de Barcelona durante cuatro horas
- Barcelona consolida el Día del Orgullo Friqui en Arc de Triomf y lo adjudica hasta 2027 a una productora de Sabadell
- Carles Ruiz, presidente de FGC: 'Compraremos 38 trenes nuevos para renovar y ampliar la línea Llobregat-Anoia