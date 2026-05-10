50.000 participantes recorren Barcelona en una Cursa de El Corte Inglés de récord

La 46ª Cursa de El Corte Inglés ha reunido a 50.000 participantes este domingo por la mañana en Barcelona, 10.000 más que el año pasado, en una edición que ha mantenido el circuito de 10 kilómetros por el centro de la ciudad, con salida desde la avenida Diagonal y llegada en plaza Catalunya, ha informado la organización en un comunicado.

En la categoría masculina el ganador ha sido Pol Espinosa (29'44"), mientras que en la femenina la victoria se la ha llevado Sandra Sancho (35'33").

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Los fondos recaudados con la venta de la camiseta solidaria se destinarán íntegramente a la Fundación Cruyff, que trabaja por convertir el deporte en una oportunidad de aprendizaje y un motor de cambio para niños y jóvenes con necesidades especiales.