Los hoteles de la Sagrada Família y el centro de Barcelona elevan precios y ocupación por el Papa, la F1 y el Primavera Sound

La visita del Papa León XIV a Barcelona los próximos días 9 y 10 de junio se producirá en una semana de habitual alta ocupación turística, que en este caso se enlazará con otros dos acontecimientos de gran atracción de visitantes, como son el festival Primavera Sound el anterior fin de semana y el Gran Premio de F1 el siguiente. De ese modo, la ocupación hotelera y en consecuencia los precios por pernoctar en la ciudad se elevarán esos días, alcanzándose el lleno en algunos hoteles del centro de la ciudad y en puntos estratégicos, como puede ser el entorno de la Sagrada Família en el caso de las jornadas de viaje del pontífice. Los apartamentos turísticos sitúan la ocupación en la urbe en torno al 97%.

El efecto de la llegada del Papa es difícil de medir, coinciden diversas fuentes hoteleras consultadas. Junio se trata de un mes de gran afluencia turística. Con una ocupación media en la ciudad que ese mes suele rondar el 85%, apunta el Gremi d'Hotels de Barcelona, es lógico que cualquier evento añadido consiga llenar algunos hoteles, o elevar aún más la ocupación. Los establecimientos no conocen, el general, la motivación del viajero salvo en casos evidentes como el masivo desembarco de visitantes de grandes ferias, como pueda ser el Mobile World Congress.

Pero el viajero por fines religiosos es poco identificable entre el público familiar que esos días abunda en Barcelona. No obstante, su efecto sí es más evidente en epicentros de la visita papal, como el entorno de la Sagrada Família. El portal Booking identifica un 10% menos de opciones de alojamiento el martes 9 de junio (en torno a 800) que una semana después (888), pero al acotar la búsqueda al barrio del templo de Gaudí, aunque en las dos fechas comparadas hay 66 y 63 opciones, respectivamente, el día de la llegada del pontífice los precios son superiores, desde 104 euros (en un albergue) a 678 euros según las categorías. En cambio, una semana después el alojamiento cuesta entre 88 y unos 600 euros como máximo. Y la mayoría tienen tarifas más altas.

Asistentes y prensa

Entre los hoteles de la 'zona cero' figuran dos de los tres establecimientos de la cadena Sercotel en el centro de Barcelona, desde donde explican que los días del evento religioso --donde la Sagrada Família tendrá un día destacado en la agenda de León XIV, ya que oficiará una misa en el templo-- estarán "técnicamente llenos". Fuentes del grupo precisan que no solo habrá viajeros por motivaciones religiosas, sino también muchos periodistas desplazados a la zona.

En concreto, el Sercotel Rosellón, desde cuya terraza hay impresionantes vistas del monumento, contará en ese mirador con televisiones de distintos canales, incluido un medio desplazado desde Sudamérica. Destacan que esta variedad de contenidos supone inyectar un público más amplio y transversal. Subrayan que, en temporada alta, los cuatro estrellas céntricos se suelen mover entre los 320 y 420 euros por noche, pero que esa semana se producirán incrementos adicionales, dada la demanda añadida.

Disponibilidad y pisos turísticos llenos

Otros hoteles consultados en el paseo de Gràcia, en el ámbito del lujo, destacan también una muy alta ocupación la mayoría de días de esa semana, sin poder especificar el peso del viaje del Papa. En cualquier caso, la capital catalana estará lejos de los precios prohibitivos de los grandes acontecimientos de otras fechas. Los días 9 y 10 de junio en estos momentos es posible encontrar todo tipo de alojamientos anunciados en el macroportal de reservas. Los precios parten de los 61 euros en albergues, pero incluso es posible encontrar cuatro estrellas por apenas 158 euros y cinco estrellas desde apenas 300.

No obstante, como informó este diario, la plataforma de captación de huéspedes y gestión de ingresos hoteleros SiteMinder asegura que las reservas en la ciudad han subido un 21,9% esos dos días, en comparación con las mismas fechas del año pasado.

En el caso de los pisos turísticos legales, la patronal Apartur señala que en estos momentos la previsión de ocupación es del 97% al tratarse de un mes de alta demanda, espoleado por el evento religioso, que trae a muchos viajeros en familia. Afirman que es la opción favorita para estos perfiles, que llegarán sobre todo de ciudades españolas y del resto de Europa.

La intensa semana de actividad en la ciudad comenzará el fin de semana previo con el festival Primavera Sound, que atrae a muchos viajeros del resto de la península, y también internacionales. Pero alcanzará su punto máximo el siguiente, como es habitual, con el GP de Barcelona-Catalunya de F1. Por ejemplo, ese sábado 13 de junio las opciones de alojamiento disponibles en la actualidad son unas 330, y los 18 hoteles de lujo con camas ofrecen una franja de precios de 306 euros a 1.284. Los más solicitados y a precios superiores son los ubicados en el litoral de la ciudad y en el paseo de Gràcia, donde se prevé colgar el lleno ese fin de semana, con la llegada de mucho aficionado internacional y también de alto poder adquisitivo. Pero las reservas crecerán en las próximas semanas.