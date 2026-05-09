Sant Boi busca consolidar el futuro de sus icónicos cines Can Castellet con una nueva concesión

"Una ciudad como Sant Boi tiene que tener cines". Lo comentaban fuentes municipales a este diario hace unos meses. El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, el segundo municipio con más población del Baix Llobregat, pretende consolidar su apuesta por el cine en la ciudad, a pesar de que en los últimos años las salas de Can Castellet han sido deficitarias, tal y como recoge el estudio de viabilidad económica del propio equipamiento. Ahora, el consistorio ha licitado la gestión de los cines durante un año, sin prórrogas previstas, y ha reservado una aportación municipal máxima de 71.152 euros de cara a cubrir las posibles pérdidas que asuma el operador y garantizar así la viabilidad del proyecto. El objetivo es que la localidad no vuelva a quedarse sin salas de cine, como ya ocurrió hace 30 años.

En total, el estudio de viabilidad de los Cinemes Can Castellet contempla que, para que a una empresa le resulte viable abrir y gestionar las salas, el ayuntamiento deberá aportar un máximo de 278.000 euros repartidos en cuatro años, entre 2026 y 2029. Por ahora, la administración local solo ha sacado a concurso el primero de estos cuatro años de gestión, por lo que, de momento, busca garantizar el funcionamiento de los cines hasta 2027. Los otros algo más de 200.000 euros, por tanto, deberán ponerse a disposición de las empresas en licitaciones posteriores. Preguntadas por el esfuerzo económico municipal, las mismas fuentes explicaban que los cines son "un equipamiento cultural" de la ciudad que, más allá de los taquillazos comerciales, ofrecen a los vecinos de Sant Boi una oferta difícil de encontrar en la comarca y que evita tener que desplazarse hasta Barcelona para disfrutarla.

El actual concesionario, Benecé Produccions SL, gestora también de los Cinemes Girona de Barcelona, ha desarrollado también una oferta de cine de autor, "más de filmoteca" y que incluye ópera o un ciclo de cine francés. Una apuesta que "tiene mucho mérito". Con todo, los déficits económicos de los últimos años han puesto en riesgo la continuidad del proyecto y, por ello, los análisis del propio consistorio ven necesario inyectar capital municipal para que puedan seguir funcionando y que los operadores, aunque no se vayan a hacer de oro con los cines, al menos, no pierdan dinero. En este mismo marco, dentro de los propios pliegos de la contratación, el ayuntamiento plantea ya una concesión que no se limita a la exhibición de películas, sino que busca mantener el equipamiento como espacio cultural y de ocio para la ciudad.

Las cifras que deberá aportar el consistorio derivan, principalmente, de la diferencia entre los ingresos anuales previstos de explotar el servicio —algo más de 526.000 euros— y los gastos de explotación del cine —554.000 euros—. Esta ecuación supone así una previsión de 27.000 euros de pérdidas para el 2026. Una vez añadidos gastos generales y beneficio industrial, el déficit total previsto asciende a 71.152 euros, que es la aportación municipal máxima prevista. Aunque el estudio señala que los cines de toda España han recuperado parte de la asistencia previa a la pandemia, la evolución reciente se ha estancado e incluso muestra indicadores decrecientes. Por ello, y por la necesidad de renovar los equipos de proyección, el informe considera necesaria la aportación del consistorio para "garantizar la viabilidad del proyecto cinematográfico".

La licitación coincide en el tiempo con la que ha sacado el municipio vecino de Viladecans para recuperar sus históricos Multicines Lauren después de años sin contar con oferta cinematográfica en la ciudad. La localidad del Baix busca, de este modo, recuperar un edificio que lleva cerrado desde 2013,

No volver a perder oferta cultural

El mismo estudio de viabilidad económica recuerda como Sant Boi de Llobregat se quedó sin una programación de cine estable en 1996 después que las distintas salas de la ciudad cerraran sus respectivas salas de forma progresiva. La "fuerte demanda social existente" y los infructuosos resultados para que el sector privado abriera algún nuevo equipamiento provocaron que el ayuntamiento, en sus distintos Planes de Acción Municipales, se definiera como objetivo facilitar a los vecinos de Sant Boi el acceso al cine como un "elemento estratégico para el fomento de la cultura y como excelente medio de ocio individual y colectivo"

Ya en abril de 2001, sigue el texto, una encuesta sobre la situación de la ciudad reflejó que la tercera gran preocupación de la ciudadanía de Sant Boi era la falta de ocio en la localidad, lo que obligaba a los santboianos a salir del municipio. Por ello, en el año 2005, y mediante encargo de gestión a la empresa municipal Claus, S.A., se acordó la redacción del proyecto ejecutivo, la dirección facultativa y la ejecución de las obras de un equipamiento público dedicado al cine en el Sector Can Castellet, en el barrio centro de Sant Boi de Llobregat.

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Con todo, no fue hasta el 26 de marzo de 2010 cuando se inauguró oficialmente el espacio, ya bajo el nombre de Cinemes Can Castellet. Así, desde el año 2018 se ha prestado el servicio a través de un contrato de concesión en régimen de gestión indirecta que fue adjudicado a la empresa Benecé Produccions SL por un periodo de tres años hasta 2021, con una prórroga de un año más. El último contrato se firmó en fecha del 28 de abril y terminó en abril de este año 2026.