El Hospi de Jordi Alba se juega disputar el 'playoff' de ascenso contra el Cornellà de Messi

El Barça intentará convertirse en el campeón de liga ante el Real Madrid este domingo 10 de mayo en el Camp Nou. Sin embargo, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) el principal reclamo futbolístico estará, al menos durante los 90 minutos que dure el encuentro, en el primer partido que disputarán el Hospi de Jordi Alba y Thiago Alcántara contra el Cornellà de Leo Messi desde que se anunciase la adquisición de este último por parte del astro argentino. No será un partido cualquiera: el CE L’Hospitalet se juega entrar en los 'playoffs' de ascenso de categoría y, si pierde, podría poner fin a su temporada —a expensas de que la FE Grama gane su partido y el Vilanova gane o empate—, la primera completa desde que se anunció que Alba, Alcántara y los empresarios Oscar Pierre y Gonzalo Álvarez se aliaron para hacerse con el histórico club hospitalense.

De ganar a los de Messi, los ‘riberencs’ asegurarán la cuarta plaza del grupo cinco de la Tercera Federación española, el equivalente a una quinta división nacional, en el que el Manresa ya ha logrado el ascenso directo tras quedar primero. Los clasificados entre la segunda y la quinta posición —que ahora son el Badalona, la UE Cornellà, el Hospi y el Vilanova, y donde la Grama aspira a colarse— deberán disputar y ganar dos rondas de 'playoff' entre ellos, además de una tercera contra el ganador de las eliminatorias del grupo gallego, para ascender a la Segunda Federación. Si el Hospi se clasifica para disputar los 'playoffs' es posible que se tenga que enfrentar otras dos veces más al Cornellà de Messi, que ya ha asegurado su participación en los 'playoffs', antes de terminar la temporada.

El Estadio Municipal de L'Hospitalet se convertirá a las 12:30 horas en el primer escenario de este duelo entre las respectivas escuadras de las exestrellas blaugranas. El propio Hospi hubiera podido evitar la trascendencia del encuentro si en la pasada jornada hubiera empatado o ganado contra el Badalona. A pesar de las buenas sensaciones del equipo, los de Alba y Alcántara fueron derrotados por tres goles a dos. Ahora, a los 'riberencs' les vale el empate para disputar las eliminatorias de ascenso y el club ya ha hecho un llamamiento a socios y aficionados para llenar el estadio y aupar a sus jugadores.

Un entrenamiento en el estadio del Centre d'Esports L'Hospitalet. / Zowy Voeten

A las puertas de jugarse parte de la temporada, el presidente del Centre d'Esports L'Hospitalet, Antoni Garcia, señala que la Tercera Federación es "una categoría muy difícil", dado que en ella coinciden distintos equipos con "buen nivel" y "presupuestos similares". Con todo, se muestra confiado en que su equipo entrará en 'playoffs': "Buscaremos el ascenso". Garcia comenta que Catalunya tiene más nivel futbolístico que otras comunidades, pero que el sistema de competición supone que solo un equipo ascienda de forma directa, lo que conlleva a una gran rivalidad en los siguientes puestos de la tabla. Insiste así en que, desde el equipo directivo del club, tienen "ganas" y que cuentan con "el compromiso de los jugadores" de cara al partido del domingo.

Además, el presidente del Hospi considera que, coincidiendo con la llegada de Messi, "es bonito que dos ciudades vecinas, con buena relación y competitividad, puedan tener este derbi". "Ojalá los podamos tener en categorías superiores porque son proyectos positivos para el fútbol catalán", añade.

Temporada con altibajos

En lo deportivo, la primera temporada del Hospi con Alba, Alcántara, Pierre y Álvarez detrás del proyecto ha contado con distintos altibajos. El mismo Antoni Garcia recuerda que el inicio de año "no fue bueno a nivel deportivo" y que se dejaron muchos puntos en casa que, ahora, les habrían servido para llegar al final de la temporada con algo más de oxígeno y sin la necesidad de disputar una primera final ante el Cornellà.

Un entrenamiento del CE L'Hospitalet en la temporada 2025-2026. / Sandra Román / EPC

Además, el club hospitalense también vivió un cambio de entrenador a mitad de temporada. Cristian Gómez, el técnico del Hospi que inició la temporada, dimitió en febrero tras una agresión a su padre en el estadio mientras dirigía al equipo en la derrota contra L’Escala (1-3). El Hospi iba entonces cuarto en la Liga —igual que ahora— y a cinco puntos del líder, cuando el curso pasado a esas alturas estaba a 21 puntos de la cabeza y no disputó 'playoff'. Pero el técnico denunció que acumulaba insultos desde el primer día "como si se fuera a acabar el mundo". "Lo hago por mi familia y por todos los niños", dijo sobre por qué decidió dar un paso al lado. A Gómez lo sustituyó Sergio Juste, quien ha logrado mantener al Hospi en la parte alta de la clasificación

El Hospi de Alba y el Cornellà de Messi

"El objetivo es llevar a L'Hospitalet a Primera División". Lo dijo Jordi Alba, originario también de L'Hospitalet, el año pasado en la presentación del proyecto a los socios del Hospi. No es una marca a corto plazo, pero sí a unos cinco ó diez años vista. El lateral hospitalense reconoció que será una tarea complicada y que depende de múltiples casuísticas, pero insistió a los asistentes en que los cuatro aliados, unos desde la parte de la gestión económica y otros desde la deportiva, van a trabajar por ello. El Hospi no ha llegado nunca a la primera división a pesar de ser el primer equipo de la segunda ciudad de Catalunya. El mayor logro en lo relativo a categoría del Centre d'Esports L'Hospitalet es haber disputado tres temporadas en Segunda División, y eso es algo que ocurrió en los años 60.

Curiosamente, la segunda (L'Hospitalet), tercera (Terrassa) y cuarta (Badalona) localidades con mayor población de Catalunya nunca han tenido un equipo en la división de honor del fútbol estatal. Son, además, las tres ciudades de España con mayor número de habitantes que no han tenido jamás equipo en esa categoría. L'Hospitalet de Llobregat es así una anomalía en el mundo del fútbol español. El déficit histórico de masa social, la falta de inversión y la propia geografía y estructura social de la ciudad son los principales retos que deben afrontar los gestores del equipo 'riberenc' para llevar a la entidad al máximo nivel.

Primer partido del Cornellà después de la compra del club por parte de Leo Messi / Jordi Otix / EPC

En el caso del Cornellà, la adquisición de Messi supuso todo un revuelo mediático, aunque, por ahora, no se conocen en detalle los planes del nuevo dueño para el equipo. En un comunicado publicado el día de la noticia, la propia UE Cornellà señaló que la llegada del ocho veces Balón de Oro "abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento". En este caso, la ciudad sí que cuenta con un equipo en Primera División, el RCD Espanyol, cuyo estadio, de hecho, se ubica a escasos metros del de la UE Cornellà.