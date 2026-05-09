FGC planea cerrar al coche, de forma progresiva, los accesos a todas sus estaciones de montaña

Ferrocarrils de la Generalitat planea transformar los accesos en las estaciones de montaña que gestiona, cerrando al coche la llegada a las instalaciones de La Molina, Vallter 2000, Espot, Port Ainé y Boí Taüll.

La meteorología ha dado un respiro este invierno, pero ya hace años que la falta de nieve, junto a la necesidad de acometer una actualización de las instalaciones, han dejado en jaque estas estaciones de esquí catalanas. Tras hacerse cargo de ellas, la empresa ferroviaria y turística está elaborando un Plan Estratégico que busca transformarlas en nuevas áreas turísticas de montaña que atraigan visitantes y generen actividad económica durante todo el año, y no solo en la corta temporada de nieve.

12% del PIB del Pirineo

La actividad de las estaciones de Ferrocarrils es la principal fuente de riqueza para el Pirineo: aporta hasta un 12% de su PIB, una dimensión que el Govern considera clave para mantener la cohesión y la población en estas áreas rurales. Ahora se propone llevar a cabo cuantiosas inversiones, basadas en "una nueva filosofía de acceso a las estaciones", erigiendo en cada una de ellas distintas propuestas de ocio. El objetivo de crear más ocupación y aportar un 3% adicional a la economía del Pirineo, tal y como explica en una entrevista a EL PERIÓDICO el presidente de Ferrocarrils, Carles Ruiz.

La oferta lúdica será distinta en cada estación, pero el común denominador es "racionalizar el acceso en vehículo privado, dando preferencia al transporte sostenible", explica el máximo responsable de Ferrocarrils. Se trataría de seguir el ejemplo de Vall de Núria, el área natural en la que se ubica el gran complejo turístico que gestiona FGC a la que solo se puede llegar con el Cremallera. "Cada estación tendrá una solución adaptada a sus características. Estamos trabajando con el departamento de Medi Ambient en cómo hacerla compatible con la preservación de los espacios naturales", explica Ruiz.

Largo teleférico en Vallter

El primer proyecto que se prevé desarrollar bajo esta óptica será el de Vallter 2000, donde se contempla construir un telecabina y cerrar la carretera a los coches en Setcases, por la que cada año llegan 85.000 coches al parque natural y las pistas de esquí de Vallter. "En otras estaciones será esta misma solución o una distinta", explica Ruiz.

Inicialente el proyecto contemplaba 3,5 kilómetros de trazado con capacidad de transportar hasta 2.000 personas por hora. Pero el Ayuntamiento de Setcases ha logrado que la salida del telecabina se traslade a su centro urbano, lo que supondrá alargar hasta 3 kilómetros más su trazado y alejar aun más los coches de la montaña.

"Técnicamente viable"

"Hace seis años no hubiera sido técnicamente posible, pero ahora ya sí", explica el presidente de FGC, que considera que esta solución "integrará Setcases en la actividad de la estación, generando más dinamismo económico". La nueva solución encarecerá de forma ostensible el proyecto, que partía con una inversión de 40 millones de euros. También retrasará su puesta en marcha, prevista para el invierno de 2027.

La nueva estación de salida y la construcción de los parkings ha obligado a redefinir todo el planeamiento urbanístico. "Ahora la intervención dentro el espacio natural es menor", defiende Ruiz frente a las plataformas ecologistas que consideran que esta construcción dañará el entorno protegido.

Turistas de la Costa Brava

El telecabina tendrá parada frente al pequeño hostal Pastuira -desde donde saldría un camino a pie hacia el refugio de Ulldeter- y otra en la estación de Vallter, a 2.000 metros de altura. En este punto conectaría con otro teleférico que, combinando cabinas con telesillas para esquiadores, subiría a los usuarios hasta el mirador de Les Marmotes, a 2.535 metros, donde ya se ha reformado la antigua cafetería de la estación para convertirla en restaurante.

La instalación debe ser foco de atracción de turistas, que procedan en verano también de la Costa Brava, y un público familiar local que acceda a un parque de ocio de montaña con nuevas actividades lúdicas. Cada estación de FGC debe ofrecer "experiencias muy distintas" que permitan captar "público que desee pasar por todas ellas", tal y como explica el presidente de FGC. En Boi Taüll, por ejemplo, se está instalando una de las tirolinas más largas de España, con más de 1 kilómetro de longitud.

A las seis estaciones de FGC se suma la de Tavascan, en Lleida, que la empresa pública también ha rescatado para evitar su cierre. La operadora está trabajando con el Ayuntamiento su posible plena integración en el grupo de FGC.