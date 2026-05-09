Apuñalamiento
Una pelea entre grupos en el Port Olímpic de Barcelona acaba con un herido por arma blanca y un detenido
Los Mossos mantienen abierta una investigación y no descartan arrestar a más personas
Operativo policial para desarticular un grupo armado relacionado con varios tiroteos en La Mina
Detenida una joven de 19 años por robar a un anciano de 90 tras ganarse su confianza ofreciéndole ayuda
Un hombre ha resultado herido por arma blanca en un enfrentamiento violento que tuvo lugar la pasada noche del viernes en las inmediaciones del Port Olímpic de Barcelona, según han informado fuentes policiales. Los Mossos d’Esquadra han detenido este sábado a una persona como sospechosa de estar implicada en los hechos, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
El suceso tuvo lugar en torno a las 21:30 horas del viernes. Por causas que todavía se están investigando, se produjo un enfrentamiento entre dos grupos de personas en la zona. En el transcurso de esa pelea, uno de los participantes resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario de la capital catalana.
Según ha informado EFE, la investigación policial ha permitido identificar y detener a uno de los presuntos implicados en el caso durante la jornada de este sábado. Los agentes continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación del resto de personas implicadas en el enfrentamiento. La policía no descarta nuevas detenciones.
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