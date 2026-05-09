Los Mossos desarticulan un grupo armado relacionado con varios tiroteos en La Mina

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres y han desarticulado un grupo vinculado a varios tiroteos e incidentes violentos en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) entre los años 2024 y 2026.

La policía catalana informa este sábado en un comunicado de que la investigación de este caso comenzó a raíz de diversos episodios de violencia en la vía pública que se caracterizaban por el uso de armas de fuego, "en el contexto de un conflicto sostenido entre dos grupos criminales con fuerte asentamiento en la zona".

Las detenciones, precisan los Mossos, se produjeron a raíz de la investigación abierta el pasado 3 de abril tras un enfrentamiento entre varias personas con uso de armas de fuego. En la inspección del lugar, los agentes localizaron hasta 16 vainas percutidas.

El pasado 5 de mayo se desarrolló un operativo con cuatro registros en domicilios de La Mina para detener a los presuntos autores y localizar las armas empleadas.

Los agentes encontraron en estos registros tres armas de fuego (dos escopetas y una pistola), así como proyectiles, cartuchos de diverso calibre y armas blancas.

"Esta operación —indica el comunicado— ha permitido cerrar la dinámica de escalada violenta detectada en este entorno y reducir de manera significativa el riesgo para la población".

Los detenidos están acusados de los delitos de atentado contra los agentes de la autoridad, tenencia ilícita de armas, amenazas y desórdenes públicos. Pasaron a disposición judicial el pasado 7 de mayo.

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La policía subraya que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.