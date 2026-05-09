Ciutat Vella 'reinventará' 7 ejes de conexión vertical para mejorar la vida de sus barrios

Casi dos años después de presentar su ambicioso Pacto por Ciutat Vella, el Ayuntamiento de Barcelona ha diagnosticado la situación y planificado la hoja de ruta del distrito central de la ciudad hasta 2035. Su nueva Estrategia Urbana parte de haber identificado 7 ejes verticales y 15 horizontales que se "repensarán" para dinamizar el distrito y la vida social de los vecinos. Un ejemplo paradigmático será el Eje Raval-Universitat-Mar, que articula la conexión mar-montaña y alinea distintos equipamientos, con planes para mejorar tanto su conectividad como su oferta de servicios y espacios públicos. Pero hay mucho más territorio por 'reinventar', más allá del urbanismo.

"Reforzar la vida cotidiana y el papel del espacio público" es precisamente el motor de los cambios que está planificando el distrito con más densidad de la ciudad (858 habitantes por hectárea), con más población extranjera (54%) y más peso turístico (14.000 viajeros por kilómetro cuadrado y 28.470 plazas de alojamiento), pero también con menor renta por capita de la ciudad (16.838 euros anuales de media) y menor esperanza de vida. Teniendo en cuanta que el 69% de los nuevos residentes son extranjeros, generar vínculos y arraigo será otro de los retos. El comisionado de Ciutat Vella, Ivan Pera, apunta que articular el futuro del distrito pasa por modificar el plan general metropolitano (PGM), para ganar suelo residencial, por ejemplo, pero que otros ámbitos en los que trabajar no afectan al urbanismo.

Tras radiografiar la realidad del territorio --que presenta grandes contrastes según la zona, pero donde conviven 1.561 bienes culturales protegidos, a la vez que un 36,6% de la población está en riesgo de pobreza relativa--, el distrito de la mano de Foment de Ciutat Vella y Barcelona Regional han definido su plan de acción y proyectos. El ayuntamiento considera que la evolución de Ciutat Vella en los últimos años necesita una nueva visión y un enfoque que nada tiene que ver con las recetas aplicadas anteriormente, ni cuando se intervino en profundidad en los años 80 y 90 para esponjaro o crear equipamientos. El planeamiento urbanístico vigente se da por "agotado", y la nueva etapa busca una visión más integral y conectada con sus habitantes y la vida comunitaria, con la idea de 'hacer barrio' y reactivar el distrito.

Obras en la parte central de la Rambla esta semana. / JORDI COTRINA / EPC

El ayuntamiento asegura que cada intervención, de las políticas de vivienda a la actividad comercial o la movilidad, estarán "muy pensadas" de forma integradora y no solo parcheando ámbitos concretos, sino en el conjunto de zonas o los llamados "nodos". Para ordenar las actuaciones, se ha optado por identificar los principales recorridos de peatones, que cosen el distrito con el resto de la ciudad.

Del Raval a Ciutadella

En el plano vertical son siete. El mencionado Raval-Universitat-Mar (Plaza Universitat-Joaquim Costa– Rambla del Rabal-Drassanes), reconocido como pieza clave para reforzar la centralidad del Raval. La concreción se irá desarrollando, pero parte de reestructurar los recorridos cotidianos y mejorar la conectividad interna y externa, actuando en avenida de Drassanes para mejorar la conectividad al mar y que deje de ser "el patio de atrás" del barrio. Por ejemplo. Las intervenciones de mejora en sus equipamientos irán más allá de las actuaciones aisladas, con idea de interrelacionarlas. Por ejemplo, si se mejora un equipamiento deportivo (el polideportivo se convertirá en pabelló, como ya se avanzó), se vinculará también a escuelas, a ganar verde urbano y renovar el espacio público del entorno. Y es que el 47% de calles del distrito carecen de árboles en la actualidad.

Otros ejes que vertebrarán las mejoras y coserán más el distrito con la ciudad paulatinamente son el de Paseo de Gràcia- Mar (Portal del Ángel-Bisbe-Ciutat-Regomir), "heredero del trazado histórico del decumanus como camino natural de conexión del Gòtic", se plantea como integrador de comercios, espacios públicos y una red cohesionada de edificaciones, además de lo que denominan "intersticios de oportunidad".

Esquema de los ejes verticales y horizontales que identifica Ciutat Vella y en los que actuar desde distintos ámbitos. / Ajuntament de Barcelona

Otro es Girona- Mar (Méndez Núñez–Pl. Sant Pere–Pl. St Agustí Vell–Tantarantana –Reguera–Pau Vila) con el potencial de conectar el Eixample con el litoral a través del antiguo Baluarte y un sector de la estación de Francia. También, el eje Joan de Borbó se considera como corredor litoral que une norte, centro y sur del barrio, donde hay mucho por hacer.

El de Ciutadella (Lluís Companys– Paseo Picasso–Circumval·lació) se perfila como una "bisagra urbana", señala el documento municipal, con uno de los principales parques de Barcelona. La estrategia defiende mejorar la accesibilidad, los puntos de contacto con el tejido urbano y la relación con los barrios del entorno, para potenciar la Ciutadella como epicentro social y cívico para el distrito.

Otros dos ejes ya han sido reurbanizados y considerados estratégicos en el plan de usos que ultima el consistorio. Se trata del de la Rambla, concebido como "central y simbólico del distrito y de la ciudad", con la oferta cultural como hilo conductor de su paulatina transformación hacia una mejor convivencia vecinal y turística, además de la oferta comercial.

También la Via Laietana ha vivido una metamorfosis que ahora mejora la conexión entre barrios y con el resto de la urbe, en una apuesta por la movilidad más sostenible que defiende el ayuntamiento. En este eje se quiere fomentar su alineación de instituciones y empresas.

Treinta ámbitos territoriales

En cuanto a ejes horizontales, que interconectan barrios pero también ejercen de puentes con otros distritos, el consistorio destaca 15, cuya centralidad se quiere apuntalar como motor de cada uno de sus entornos. Se trata de Tallers-Canuda-St. Pere més Baix-Rec Comtal; Ferlandina-Santa Anna-Comtal-Sant Pere Més Alt-Rec Comtal; Riera Alta-Carme-Portaferrissa-Av. de la Catedral-Jardins Pou de la Figuera; Sant Antoni Abat- Hospital-Llibreteria-Boria-Carders-Portal Nou; Sant Pau-Pl. del Pi-Av. de la Catedral-Jardins Pou de la Figuera; Nou de la Rambla-Plaça Reial; Marquès de Barberà-Unió-Ferran-Princesa; Arc del Teatre-Escudellers; Ample-Pg. Del Born-Ciutadella; paseo de Circumval·lació; Moll de la Fusta – Doctor Aiguader; eje Ginebra; Andrea Dòria; Pepe Rubianes; y Moll de Pescadors-Escar-Drassana.

Todo este trabajo se considera el punto de partida para inicar "proyectos motor", enfocando en potenciar la centralidad económica, cultural y laboral de la zona. El escáner realizado durante casi dos años identifica tambien unos 30 ámbitos territoriales tildados de "puntos estratégicos" susceptibles de ejercer tractor social y económico de su entorno, sobre los que se sugiere aplicar un mismo código de urbanización y mejorar sus elementos urbanos.

El denso análisis planteado por el distrito y Foment de Ciutat se desarrollará en tres misiones: generar red y estructurar; mejorar, actualizar y proteger; y activar, dinamizar y equilibrar. A su vez, se desarrollan 12 líneas de actuación generales, que se ramifican en 50 acciones transversales propuestas, de amplio espectro. Desde rehabilitar y generar nueva vivienda (como ya informó el ayuntamiento recientemente), hasta fomentar nuevos usos comerciales y sociales en plantas bajas, incrementar los espacios climáticamente adaptados --en un distrito con espacios públicos y zonas verdes en general muy atomizadas, estudiar el corredor por el litoral o mejorar la iluminación nocturna y diurna, entre otros muchos.

Noticias relacionadas

El distrito concreta y destaca proyectos venideros como las reformas de la calle de Pepe Rubianes y la mejora de la plaza Poeta Boscà y entornos, la reforma de reforma de la plaza de la Gardunya, la remodelación de la plaza dels Àngels, la "reorganización" de la Rambla del Raval y las plazas adyacentes, el proyecto de Can 60, la remodelación de los Fotògrafs Català y la conexión de la calle de Wellington con Ciutadella (al barrio de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera), además de otros repartidos por el distrito.