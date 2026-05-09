Carles Ruiz, presidente de FGC: "Compraremos 38 trenes nuevos para renovar y ampliar la línea Llobregat-Anoia"

La primera gran prueba de fuego para la nueva FGC es la entrada en servicio del tren al aeropuerto, la R-Aeroport. ¿Cuándo se estrenará?

Estamos pendientes de la finalización de las obras del túnel y la capacidad de poner en marcha los trenes. Al igual que nos está pasando con los cuatro nuevos trenes para las Rodalies de Lleida-Terrassa, hay un proceso previo: necesitamos un tiempo para rodarlos, ver que funcionan en condiciones adecuadas y homologarlos, trabajando con los maquinistas. Con todas las inversiones que se están haciendo en la infraestructura (de Adif) es difícil encontrar espacio para realizar estas pruebas. Poner fechas exactas es muy difícil, pero en principio el primer semestre del año que viene se pondría en funcionamiento.

¿Hay problemas con la entrega de los trenes de Alstom, como ha ocurrido con el pedido de Rodalies?

Afortunadamente, en estos momentos hay una demanda de trenes muy importante por parte de Renfe y nuestra. Hay un cierto colapso de los fabricantes para poder servir, y eso se está notando en retrasos para tener las unidades. Lo bueno es que los usuarios tendrán trenes nuevos, una renovación de la flota del país. Ahora anunciaremos una nueva compra para la línea Llobregat-Anoia. Serán 38 trenes, 18 para la mejora de frecuencias y cubrir las necesidades de prolongación del servicio entre plaza Espanya y Gràcia y otros 20 para sustituir los que se adquirieron en 1999, que han llegado al término de su vida útil.

Ferrocarrils operará en las vías de Adif, que compartirá con Renfe. ¿Podrá seguir cumpliendo horarios y mantener su fiabilidad?

Es algo nuevo y estamos trabajando todos en los protocolos. Es una experiencia apasionante, que afrontamos de forma positiva. Coincidiremos en la línea R-Aeroport con Renfe y Adif; mientras que en la línea de Lleida a Terrassa una parte de las estaciones las gestionaremos nosotros, pero en otras operaremos también junto con Renfe. Aquí nosotros tenemos claro que nuestros sistemas de información al viajero son una clave de nuestro servicio, y estamos estudiando cómo integrar estos sistemas con las actuaciones que lleva a cabo Renfe. Es un reto para todas las compañías, la titular de la infraestructura y las operadoras.

FGC pasará a ser un gran operador ferroviario, también con la gestión de las Rodalies de Lleida y la puesta en marcha del TramCamp, el tranvía en Tarragona, ahora prevista a finales de 2029.

Ferrocarrils ha crecido y crecerá en el futuro: la previsión es pasar de los 100 millones de viajeros actuales a los 150 millones en cinco o seis años. Por tanto, tenemos que rediseñar todos los sistemas de control. La idea es generar un sistema en red, con centros de control en cada línea o ámbito e integrarlos en una plataforma única que nos permita tener el control del conjunto de la compañía.

El Govern estudia varios proyectos de tranvía para mejorar la conectividad, tanto en el área metropolitana de Barcelona como en otras zonas territoriales como el Vallès y el Baix Empordà. ¿Será FGC la empresa que asuma los nuevos proyectos?

Estamos preparando la compañía para gestionar nuevos servicios y sistemas ferroviarios fuera de nuestro entorno tradicional. Somos un instrumento del Govern, y estamos realizando cambios organizativos y culturales para alcanzar los retos que el gobierno nos encargue. Dentro de la estrategia ferroviaria de Catalunya, está contemplando un crecimiento del sistema ferroviario y seguramente surgirán nuevas oportunidades. Ahora estamos concentrados en afrontar los actuales retos, en cómo gestionar el tranvía de Tarragona, la línea de Rodalies de Lleida y la R-aeroport. Suponen un cambio muy radical en nuestra manera de funcionar. Eso nos dará músculo y capacidad para abordar todo aquello que el Govern considere oportuno.

También se está estudiando que FGC realice la conexión ferroviaria entre Castelldefels y Sant Boi.

El Plan Director de Infraestructuras contempla o bien una conexión desde Cornellà a través de la red de Adif o mediante Ferrocarrils desde la estación de Molí Nou, en Sant Boi, de la línea Llobregat-Anoia. Eso es lo que se está estudiando. La actual prolongación de esta línea hasta Gràcia implicará ahora la construcción de unos nuevos talleres, la llegada de nuevos trenes y cambios de señalización que la dejarán mucho más preparada para poder hacer esta interconexión con Castelldefels, que crearía una línea de Gràcia a Castelldefels. No es poca cosa.

¿Está en los planes asumir otro gran proyecto ferroviario, la línea orbital de Vilanova a Mataró?

Lo que ve el Govern son las previsiones de crecimiento de población en Catalunya y cómo lograr que sea equilibrado y cohesionado. Es evidente que esta población no se puede concentrar toda en el área metropolitana; hay que dar oportunidades a los territorios, y la movilidad que más favorece un flujo de gran capacidad para viajeros en áreas urbanas más separadas es la ferroviaria. Y, vuelvo a decir, como operadores también nos estamos preparando para poder abordar todos los retos que se nos tengan que encargar.

Estos últimos meses, cuando se ha hablado de la fiabilidad del servicio, se ha comparado mucho Renfe y Ferrocarrils. ¿Cuáles son las bases para que un sistema ferroviario funcione?

Hay un elemento fundamental, y es que el sistema ferroviario necesita una inversión continua en mantenimiento. En Ferrocarrils hemos tenido la suerte de que, gobierne quien gobierne, siempre se ha mantenido el esfuerzo inversor. Además, contamos con una capacidad de programación a medio plazo mediante el mecanismo del contrato-programa de la Generalitat, un convenio plurianual con objetivos específicos, clave para poder operar con responsabilidad y eficiencia.

Otra cosa es que ahora el cambio climático está generando muchos nuevos riesgos, en el sistema ferroviario y en todo en general. Hay que contemplar muchos nuevos factores y problemas que antes no se tenían en cuenta. Existe menor dificultad para hacerlo si se ha invertido de forma adecuada en la red que si todavía hay que acometer inversiones importantes.

FGC está realizando diversas obras en taludes. ¿Se ha puesto en alerta ante lo sucedido?

Sí, tenemos una parte importante, sobre todo en la línea Llobregat-Anoia, que atraviesa mucho espacio abierto, y lo mismo ocurre en la línea de Lleida a la Pobla. Son espacios que no son urbanos y, por tanto, están muy sujetos a las circunstancias climáticas. Lo estamos notando y hay que cambiar en la forma de hacer las cosas. Los episodios de sequía seguidos de lluvias torrenciales que penetran en un subsuelo que ha quedado debilitado generan unos problemas que hace veinte años no teníamos. Tenemos que trabajar pensando en la protección de la vía. Lo mismo ocurre con los túneles, y con todo. Por tanto, aunque se haya realizado un buen mantenimiento, las circunstancias del cambio climático generan nuevas situaciones. Tenemos que enmallar de una manera diferente, instalar distintas protecciones de vía, los sistemas de sensorización y señalización también los tenemos que pensar de otra manera, y estos son los retos que afrontamos.

¿Cómo nos imaginaremos FGC en 10 años?

Muy diferente, es difícil de imaginar. Pero lo que sí queremos es que en todos los nuevos servicios que vayamos incorporando se reconozca la eficacia y la puntualidad, los valores que identifican a Ferrocarrils.