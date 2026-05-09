Protesta diaria
Las bibliotecas de Barcelona harán huelga indefinida desde el 26 de mayo, coincidiendo con las semanas previas a la selectividad
Lamentan los pocos avances y piden horarios legales y que permitan la conciliación
La plantilla del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona ha aprobado en asamblea convocar huelga indefinida diaria a partir del 26 de mayo, coincidiendo con las semanas previas a las pruebas de selectividad. La protesta se inició el pasado 20 de abril con una serie de paros durante la semana de Sant Jordi y se ha mantenido hasta ahora con una huelga indefinida los sábados, que continuará durante las próximas semanas. La huelga sigue teniendo un seguimiento masivo: en total, en la ciudad de Barcelona han cerrado 37 de las 40 bibliotecas.
La convocatoria, firmada por el comité de empresa del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, formado por los sindicatos Intersindical y CGT, llega después de dos meses de negociaciones "sin avances suficientes y ante la negativa o la falta de respuesta a reivindicaciones muy básicas": horarios que cumplan la legalidad y permitan la conciliación, equiparación de condiciones con el resto del personal municipal y evitar pérdidas retributivas con la adhesión al nuevo convenio.
"Con esta huelga indefinida, que previsiblemente tendrá un amplio seguimiento, tal y como ya han tenido las últimas jornadas de protesta, queremos presionar al Consorcio y al Ayuntamiento para que asuman su responsabilidad y desbloqueen un conflicto que se arrastra desde hace años", dice el comité.
Este sábado, coincidiendo con la jornada de huelga, un centenar de trabajadores del Consorcio de Bibliotecas y de la Diputación —donde la convocatoria afecta únicamente al personal bibliotecario— se han manifestado para visibilizar el malestar del sector en ambas administraciones y sumar esfuerzos en defensa de las reivindicaciones compartidas.
- Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
- Barcelona instala fuentes de agua potable para que puedan hidratarse los inmigrantes que hacen horas de colas en las OAC
- Nueve menores detenidos por ir a 'cazar' jóvenes a Sarrià para robarles
- Las ZBE se extienden a cuatro ciudades del área de Barcelona con nuevas moratorias de sanciones para residentes
- Un juez condena a los operadores de bus en el Baix Llobregat a indemnizar a 44 trabajadores por vulnerar su derecho a huelga
- Retenciones de más de 9 kilómetros en la B-10 y la B-20 complican la circulación en Barcelona
- Una nueva avería en el Clot vuelve a cortar la L2 del metro de Barcelona durante cuatro horas
- La visita del Papa a Barcelona arrancará con un gran encuentro en Montjuïc organizado por The Project