Las bibliotecas de Barcelona harán huelga indefinida desde el 26 de mayo, coincidiendo con las semanas previas a la selectividad

La plantilla del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona ha aprobado en asamblea convocar huelga indefinida diaria a partir del 26 de mayo, coincidiendo con las semanas previas a las pruebas de selectividad. La protesta se inició el pasado 20 de abril con una serie de paros durante la semana de Sant Jordi y se ha mantenido hasta ahora con una huelga indefinida los sábados, que continuará durante las próximas semanas. La huelga sigue teniendo un seguimiento masivo: en total, en la ciudad de Barcelona han cerrado 37 de las 40 bibliotecas.

La convocatoria, firmada por el comité de empresa del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, formado por los sindicatos Intersindical y CGT, llega después de dos meses de negociaciones "sin avances suficientes y ante la negativa o la falta de respuesta a reivindicaciones muy básicas": horarios que cumplan la legalidad y permitan la conciliación, equiparación de condiciones con el resto del personal municipal y evitar pérdidas retributivas con la adhesión al nuevo convenio.

"Con esta huelga indefinida, que previsiblemente tendrá un amplio seguimiento, tal y como ya han tenido las últimas jornadas de protesta, queremos presionar al Consorcio y al Ayuntamiento para que asuman su responsabilidad y desbloqueen un conflicto que se arrastra desde hace años", dice el comité.

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Este sábado, coincidiendo con la jornada de huelga, un centenar de trabajadores del Consorcio de Bibliotecas y de la Diputación —donde la convocatoria afecta únicamente al personal bibliotecario— se han manifestado para visibilizar el malestar del sector en ambas administraciones y sumar esfuerzos en defensa de las reivindicaciones compartidas.