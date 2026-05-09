Cortes este domingo 10 de junio en Barcelona por la Cursa de El Corte Inglés: calles y líneas de bus afectadas

Barcelona se prepara este domingo para una de sus citas deportivas más multitudinarias del año. Con motivo de la 46ª edición de La Cursa El Corte Inglés, que prevé la participación de unos 50.000 corredores, la ciudad verá importantes afectaciones a la movilidad y al transporte público durante la mañana del 10 de mayo.

Horario y calles cortadas

Las restricciones se extenderán mayoritariamente desde las 5:00 hasta las 14:00 horas del domingo, franja en la que se desarrollará la prueba y se irán levantando progresivamente los cortes una vez finalice el evento.

El trazado de la carrera pasa por numerosas calles céntricas de Barcelona. La salida estará situada en la plaza de la reina Maria Cristina y el recorrido pasará por la avenida Diagonal, la calle de Balmes, la calle de Rosselló, de nuevo la avenida Diagonal, la calle Bruc, la calle de Mallorca, el paseo de Gràcia, la calle de Aragó, la calle de Calàbria, la Gran Via de les Corts Catalanes, el paseo de Sant Joan, la ronda de Sant Pere y finalizará en la plaza de Catalunya.

Todas estas vías quedarán cortadas al tráfico durante el desarrollo de la prueba.

Transporte público

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informado de que varias líneas de autobús y tranvía modificarán su recorrido o verán limitada su circulación durante la mañana del domingo.

Las líneas afectadas son las siguientes: D40, D50, H6, H8, H10, H12, H16, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 68, 78, 113, 141 y las líneas azul y roja del Barcelona Bus Turístic.

Noticias relacionadas

Como alternativa, se recomienda el uso del metro. En este sentido, se puede acceder a la zona de salida de los corredores bajando en la estación de Maria Cristina (L3).