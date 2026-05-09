¿Qué árboles tendrá la Barcelona del futuro?

Las temperaturas en Barcelona ya han aumentado 1,5 grados respecto a la era preindustrial, según los datos del Ayuntamiento y las proyecciones a futuro no son esperanzadoras. A finales de siglo, las máximas podrían incrementarse una media de 4 °C, llegando a superar los 42 °C en algunas zonas del interior de la ciudad. Así lo pronosticaba un estudio publicado en 2025 por el Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB).

En este nuevo escenario climático, el arbolado juega un papel clave, porque mitiga el calor, mejora la salud pública y aumenta el confort urbano. Según una revisión sistemática de 308 estudios científicos, las zonas verdes urbanas son, de media, 1,6 ºC más frescas que las áreas sin árboles.

El Ayuntamiento confirmó esta semana que quiere eliminar más de la mitad de los plátanos de sombra en la próxima década, que suponen tres de cada diez ejemplares, después de que, para muchos, robaran el protagonismo a los libros y las rosas por Sant Jordi.

A pesar del anuncio, no es nada nuevo. Ya lo planteó hace nueve años con el Plan Director del Arbolado de Barcelona, con vigencia hasta 2037, que también prevé ampliar la superficie verde y hacerla más resistente a las plagas y al cambio climático. Pero desde que se aprobó, la sustitución de plátanos ha sido lenta y el coste económico y el punto de transición climática en que se encuentra la ciudad también lo han dificultado.

Uno de los retos que establece ese documento es aumentar un 5% el arbolado para llegar a cubrir casi un tercio de la superficie urbana y conseguir que el 40% de las especies estén adaptadas al cambio climático, en vez del 30% actual. Esto requiere, para la próxima década, una importante sustitución de las especies que hoy dominan la capital.

¿Cuáles son los árboles más comunes en Barcelona?

Según los datos del Ayuntamiento, actualmente hay cerca de 152.000 árboles en la ciudad, de 13 especies principales. Casi el 30% son plátanos de sombra. Con la mitad de los ejemplares, el almez es el segundo más común.

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A través del plan director, el consistorio pretende acabar con este monopolio. No quiere que ninguna especie supere el 15%. Según el Ayuntamiento, eso implicaría sustituir más de 24.000 plátanos por otras especies. No a través de la tala masiva, que supondría un problema logístico, con numerosos cortes de calles, y económico, por la gran inversión, sino principalmente esperando a que mueran o aprovechando grandes proyectos de remodelación urbana, como explica en conversación con Verificat Pere de Mas, coordinador ejecutivo de arbolado del Ayuntamiento de Barcelona. Como ejemplo, de Mas detalla que en los últimos 15 años, el porcentaje de ese tipo de árbol solo se ha conseguido reducir alrededor de un 3%.

Pero el plan del Ayuntamiento no solo afecta a los plátanos. Según datos del consistorio entregados a Verificat, la intención es ir aumentando los porcentajes de las especies más resistentes al calor, como la jacaranda o la grevillea, y reducir las más resistentes al frío, como la robinia o el ciruelo rojo, para conseguir una ciudad mejor adaptada al nuevo escenario climático.

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No hay un árbol ideal

Jordina Belmonte, doctora en biología y experta en botánica de la UAB, añade que no hay una solución correcta, porque no existe “la planta ideal”. Según esta experta, lo importante es diversificar, tanto a nivel de especies como de espacios donde ubicarlas. Por eso recuerda que es clave diseñar esas estrategias desde un punto de vista multidisciplinar, incluyendo la opinión de diferentes expertos, y que se tenga también en cuenta la salud pública.

Es decir, por ejemplo, los riesgos de alergias. Dar a las personas la oportunidad no solo de sofocar el calor, sino también “que cuando llegue la época de floración y de esparcir el polen, puedan evitar esa zona”, dice Belmonte.

Cada distrito necesita árboles distintos

Las condiciones urbanas y climatológicas no son las mismas en el Raval que en Vallvidrera, y cada distrito necesita unas especies que se adapten a sus necesidades.

Ciutat Vella, por ejemplo, en las previsiones del Ayuntamiento es el distrito donde se pretende conseguir un porcentaje más elevado de especies cálidas (36%). Según el Índice de vulnerabilidad al cambio climático (IVAC), elaborado por el Área Metropolitana de Barcelona, en esa zona también es donde se concentra un nivel más elevado de vulnerabilidad a las altas temperaturas, tanto por lo que se refiere al territorio como a la población. En cambio, el porcentaje más elevado de especies frías estará en Sarrià-Sant Gervasi (50,2%), que el IVAC identifica como uno de los lugares de más baja vulnerabilidad.

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Obstáculos para lograr el cambio de modelo

La cobertura verde mejora la salud pública, porque depura el aire al eliminar contaminantes atmosféricos, y reduce significativamente la temperatura, entre otros. Pero también aumenta el bienestar urbano, al crear lugares saludables de ocio en el espacio público. Lo detallan diversas investigaciones a nivel internacional.

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Como asegura en conversación con Verificat de Mas, es difícil llegar al 2037 con todos los objetivos del Plan Director del Arbolado cumplidos. El coordinador ejecutivo de arbolado explica que, además de los obstáculos económicos y logísticos, no pueden empezar a plantar muchas especies de clima muy cálido, “porque seguimos teniendo inviernos de vez en cuando fríos”. Y aunque quisieran, la escasez se lo impediría, porque los viveros de Europa están muy especializados en árboles de clima frío, y “productores de clima cálido hay pocos”, añade.