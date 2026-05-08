Inversión de 6,6 millones de euros
La nueva Escuela de Restauración de Sabadell aspira a posicionar a la ciudad como "referente gastronómico de Catalunya y España"
La alcaldesa Marta Farrés presenta el equipamiento, de más de 2.300 metros cuadrados y ubicado en la antigua fábrica Sallarès Deu
CONTEXTO | "Más PIB y más empresas": Farrés defiende un Sabadell "próspero e influyente” en Catalunya
Edu Gil
Sabadell ha inaugurado este viernes su nueva Escuela de Restauración, ubicada en la antigua fábrica Sallarès Deu, un equipamiento de más de 2.300 metros cuadrados que combinará formación, innovación y actividad vinculada al sector gastronómico. El proyecto nace con la voluntad del Ayuntamiento de Sabadell de posicionarse “como un referente en Catalunya, España y el sur de Europa”.
Lo ha descrito así la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, que ha defendido durante la presentación que la ciudad debe “pensar en grande” y aprovechar el potencial de un sector que considera estratégico. “Queremos ser referentes en Catalunya, en España y en el sur de Europa en formación gastronómica”, afirmó.
El centro ha supuesto una inversión de 6,6 millones de euros, de los que 2,8 millones proceden de fondos europeos EDUSI y el resto de fondos municipales. Además de la rehabilitación del histórico recinto industrial, cerrado desde hace dos décadas, el proyecto prevé futuras ampliaciones en espacios anexos de más de 1.800 metros cuadrados.
La escuela contará con una cocina profesional de cerca de 200 metros cuadrados equipada para 32 alumnos, aulas teóricas con tecnología audiovisual, espacios de 'coworking', talleres de bar, restaurante y sumillería, además de un aula magna con capacidad para 80 personas. El equipamiento también podrá acoger presentaciones, demostraciones y actividades vinculadas al sector gastronómico.
Primeros cursos y futura licitación
Las primeras formaciones comenzarán en los próximos días con el traslado progresivo de cursos y programas del Vapor Llonch, destinados a la restauración. En esta primera fase se prevé el paso de más de 600 alumnos entre formación ocupacional, profesional y especializada.
El consistorio plantea una colaboración público-privada para desarrollar el proyecto y, antes de finalizar el año, abrirá una licitación pública para seleccionar operadores y socios especializados que participen en la gestión y programación del centro.
Desde el gobierno municipal remarcan que, sea cual sea el resultado de este proceso, el espacio seguirá acogiendo al alumnado del Vapor Llonch porque consideran que las instalaciones son “lo suficientemente grandes para todos”. Entre los actores invitados, en estos días, a conocer el espacio figuran la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, l' Agència Catalana de Turisme y diferentes escuelas y empresas del sector.
Un proyecto con vocación internacional
Durante su intervención, Farrés subrayó que el objetivo no es únicamente recuperar patrimonio industrial, sino generar actividad económica y oportunidades laborales vinculadas a la restauración y la gastronomía. “No se trata solo de adquirir metros cuadrados, sino de adquirir potencialidades de futuro”, señaló.
El consistorio considera que el crecimiento del sector gastronómico y la proximidad con Barcelona sitúan a Sabadell en una posición favorable para atraer proyectos y actividad económica. En este sentido, la alcaldesa ha recordado que, según datos de la plataforma The Fork, Sabadell es una de las ciudades españolas donde más han aumentado las reservas en restauración en los últimos años.
Con esta nueva infraestructura, la ciudad busca reforzar su apuesta por la formación profesional, la especialización y la innovación vinculadas a la gastronomía y la restauración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Barcelona instala fuentes de agua potable para que puedan hidratarse los inmigrantes que hacen horas de colas en las OAC
- Nueve menores detenidos por ir a 'cazar' jóvenes a Sarrià para robarles
- Las ZBE se extienden a cuatro ciudades del área de Barcelona con nuevas moratorias de sanciones para residentes
- La víctima del crimen de Esplugues, una mujer 'risueña' que llegó hace un año de China y era socia de un restaurante en Barcelona
- Un juez condena a los operadores de bus en el Baix Llobregat a indemnizar a 44 trabajadores por vulnerar su derecho a huelga
- Barcelona acordará cambios con los vecinos en el Turó de la Rovira tras resurgir el malestar por la masificación turística
- Sin servicio cuatro paradas de la L2 del metro de Barcelona a causa de una incidencia
- La visita del Papa a Barcelona arrancará con un gran encuentro en Montjuïc organizado por The Project