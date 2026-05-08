Hoy se abre la reserva de entradas para ver al papa León XIV en el Estadi Olímpic de Barcelona: así puedes conseguirlas

Barcelona abre este viernes 8 de mayo el plazo para reservar entradas para la vigilia con el papa León XIV que se celebrará el próximo 9 de junio en el Estadi Olímpic Lluís Companys. La organización ha anunciado que las solicitudes podrán realizarse a partir de las 19.00 horas a través de la web del evento.

El acto, bajo el lema 'Alça la Mirada', reunirá a miles de personas en una tarde de oración, música y cultura en la que los asistentes podrán escuchar al Papa durante su visita a Barcelona.

Cómo conseguir entradas

Las entradas serán gratuitas, pero el aforo será limitado. El periodo de solicitud permanecerá abierto hasta el 17 de mayo y, una vez procesadas todas las peticiones, las entradas se asignarán y enviarán por correo electrónico unos días antes de la celebración de la vigilia.

Cada persona podrá solicitar un máximo de cuatro entradas: una para sí misma y hasta tres para acompañantes. Las localidades generales permitirán escoger sector y asiento entre los disponibles en el momento de realizar la reserva. Las reservas se abrirán este viernes a las 19:00 h en la web de Alça la Mirada.

La organización ha subrayado que todas las entradas serán nominativas e intransferibles. Para completar la solicitud será necesario facilitar nombre y apellidos, DNI o pasaporte, fecha de nacimiento y nacionalidad de cada asistente. Cada entrada quedará vinculada al documento de identidad correspondiente y se realizarán controles de acceso el día del acto, por lo que no se permitirá la entrada si los datos no coinciden.

También se ha pedido que únicamente se soliciten entradas en caso de tener la certeza de asistir, ya que el aforo será limitado y no se podrán hacer cambios de nombre a partir del 17 de mayo.

En el caso de los menores de 17 años, deberán acceder acompañados por un adulto responsable. Los menores que no dispongan de DNI podrán utilizar el documento del tutor acompañante, que figurará en la entrada. Además, en grupos numerosos será obligatorio contar con un adulto por cada 15 menores.

La organización también habilitará plazas específicas para personas con movilidad reducida, que deberán solicitarse mediante un formulario específico disponible en la misma web.

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Por otro lado, se pondrá en marcha un aparcamiento para autocares cerca del Estadi Olímpic. Las reservas deberán realizarse previamente antes del 26 de mayo mediante el registro habilitado por la organización.