Las entradas para el acto del Papa León XIV en el Estadi Olímpic de Barcelona se agotan en 20 minutos

Las entradas gratuitas para la vigilia que el Papa León XIV oficiará en el estadio Olímpic Lluís Companys de Barcelona el martes, 9 de junio, se han agotado esta tarde en tan solo 20 minutos. El Arzobispado de Barcelona ha abierto la opción a las 19:00 horas de este viernes para hacerse con las localidades para el acto religioso más multitudinario que se que prevé durante la visita del pontífice en la capital catalana, a través de la web alcalamirada.cat. La mayoría de los asientos disponibles en la gradería del recinto de Montjuïc se ha ocupado con rapidez. Al clicar sobre las contadísimas plazas que aún aparecía libres pocos minutos después de las siete de la tarde saltaba un rótulo que advertía que no estaban disponibles ·temporalmente". El mensaje añadía que esas butacas "habían sido reservadas por otro usuario".

El aviso añadía que "podrían liberarse en los próximos minutos", pero no ha sido el caso. Los últimos 104 asientos que quedaban libres y desperdigados por el estadio se han reservado en apenas tres minutos. Se estima que, cuando las localidades se han agotado, había en torno a unos 2.000 internautas en espera para tratar de hacerse con un asiento en el oficio que el Papa presidirá en la primera de las dos jornadas que pasará en Barcelona durante su viaje a España.

El arzobispado ha ofrecido en internet en torno a 17.500 pases, en torno a la mitad de los que se conceden para la vigilia. La capacidad puede aumentar hasta 39.000 asistentes en el caso de que el Ayuntamiento de Barcelona conceda gradas supletorias para el acontecimiento.

Tras completarse el aforo, en la misma web se ha habilitado la posibilidad de registrarse en una lista de espera. Quienes se apunten tendrán ocasión de acceder al acto de Montjuïc siotros asistentes cancelan su reserva. La mitad de las 35.000 entradas están comprometidas para parroquias, grupos católicos y escuelas cristianas. En caso de que devuelvan tíquets, podrán estar a disposición de quienes figuren en la lista de espera.

Las puertas del estadio Olímpic se abrirán a partir de las 16:00 horas del 9 de junio. Se prevén rezos y actuaciones musicales de Sergio Dalma, la Escolanía de Montserrat y otros artistas entre las 18:00 y las 20:00 horas, cuando el pontífice llegará al estadio en un coche descubierto para iniciar la vigilia, previa a la gran jornada de León XIV en Catalunya, el miércoles 10 de julio, centenario de la muerte de Antoni Gaudí. En ese día de conmemoración del arquitecto de la Sagrada Família, encaderá las visitas a la cárcel de Can Brians, la abadía de Montserrat, la iglesia de Sant Agustí en el Raval y la misa solemne en la basílica modernista para bendecir la torre de Jesús.