El padre de la víctima del asesinato de Esplugues viaja desde China para rendir homenaje a su hija

Unas sesenta personas se han reunido este viernes por la mañana para rendir un nuevo homenaje a la mujer de 41 años que fue asesinada el pasado sábado en Esplugues de Llobregat. Lo han hecho en el lugar en que fue acuchillada, en la calle Joan Miró del barrio de Finestrelles. Esta vez, sin embargo, el homenaje ha contado con la presencia del padre, así como de otra prima, que han viajado desde China para honrar la memoria de la fallecida.

Los asistentes (familiares, amigos, compañeros de trabajo y miembros de la comunidad china en general) han vuelto a colocar flores, han encendido incienso y han orado por la víctima, que fue atacada cuando se dirigía a su lugar de trabajo. El acto ha finalizado con un minuto de silencio y las palabras del padre, que ha agradecido el apoyo mostrado por los presentes tras aterrizar en Barcelona este jueves.

Uno de los presentes, el secretario de la Federación de Corporaciones Chinas en España, Jonhi Zhang, se ha mostrado consolado por el hecho que el padre haya podido asistir al homenaje de este viernes: "Se trata de un día muy especial según la tradición budista". En efecto, entre los recuerdos que han depositado, se encuentra un papel con el siguiente texto: "En la tradición funeraria china, el 'touqi' es el séptimo día después de la muerte de una persona. Se cree tradicionalmente que el espíritu del fallecido regresa a casa ese día, por lo que la familia suele realizar rituales o ceremonias conmemorativas". Este sábado se cumplirán siete días del asesinato, que ha conmocionado a la ciudad y a la comunidad china en Barcelona.

Detalle del mensaje que los allegados de la víctima del asesinato de Esplugues han depositado en el lugar del crimen este viernes por la mañana / Jordi Otix / EPC

Antes del homenaje, el padre de la víctima se ha reunido con el alcalde de la ciudad, Eduard Sanz, que le ha mostrado sus condolencias en privado, acompañados por uno de los vicecónsules de China en Barcelona, Hu Aimin. Fuentes municipales indican que el consistorio está realizando el seguimiento de la situación desde el primer día, y que sigue en contacto con el Consulado de China en Barcelona y con el Ministerio de Exteriores para los trámites pertinentes. En cuanto a la expatriación del cadáver, resta pendiente del juzgado, que mantiene el caso bajo secreto de sumario.

Minuto de silencio, este viernes por la mañana, en recuerdo de la víctima del asesinato de Esplugues / Jordi Otix / EPC

Según pudo saber EL PERIÓDICO, el hombre de nacionalidad marroquí de 37 años que apuñaló mortalmente a la vecina de Finestrelles, y que responde a las iniciales L.B, ingresó en la unidad de Hospitalización Psiquiátrica Penitenciaria de la cárcel Brians 1 el pasado martes, ya que se encuentra bajo tratamiento médico. El abogado de la familia de la víctima, presente en el homenaje de este viernes, ha indicado a este medio que próximamente se presentarán como acusación particular y que pedirán el tiempo máximo de prisión para el acusado, rechazando así la opción del ingreso en un centro psiquiátrico.