Una oleada de robos en coches alarma a los vecinos de Vallvidrera en Barcelona

La tranquilidad habitual de la zona del Peu del Funicular, en la montaña de Collserola, se ha visto alterada en los últimos días por una oleada de robos en vehículos. Entre el 26 de abril y el 4 de mayo se registraron 17 denuncias por robos con fuerza en el interior de coches que estaban aparcados en calles de esta zona del barrio de Vallvidrera de Barcelona, según ha avanzado betevé y han confirmado fuentes de los Mossos d’Esquadra a este diario.

Los asaltos se produjeron de madrugada y los propietarios de los vehículos afectados se encontraron, al día siguiente, con los cristales rotos y varios objetos desaparecidos. Los ladrones se llevaron artículos de valor que habían dejado dentro de los coches, como ordenadores o cámaras.

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El área señalada corresponde al entorno del Peu del Funicular

La acumulación de robos, casi una veintena en apenas nueve días, ha generado preocupación entre los vecinos del entorno de Vallvidrera. Fuentes policiales explican que los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona han abierto una investigación conjunta para esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Por ahora, no consta ningún detenido por este suceso.