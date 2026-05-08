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28 años de edad

Los Mossos d’Esquadra detienen a un ladrón multirreincidente con siete antecedentes en Martorell

El arrestado, de 28 años, está implicado en dos robos en bares, tres en el interior de vehículos y una tentativa de robo en una nave industrial

Detienen a un hombre con cuatro antecedentes por un robo violento en una tienda de Martorell

Una patrulla policial de los Mossos d’Esquadra.

Una patrulla policial de los Mossos d’Esquadra. / Manu Mitru

El Periódico

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Martorell
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Agentes de los Mossos d'Esquadra de Martorell detuvieron, el pasado 6 de mayo, a un hombre de 28 años como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza en establecimientos y vehículos.

La investigación se inició a raíz de una serie de hechos delictivos cometidos en el municipio entre los meses de febrero y marzo. El primero tuvo lugar el 1 de febrero, cuando robaron en el interior de dos vehículos estacionados en el interior de una empresa. Aquel mismo día, el autor cometió un tercer robo en un vehículo e intentó acceder a una nave industrial rompiendo una ventana.

La actividad delictiva del mismo hombre continuó al día siguiente, 2 de febrero, con un robo con fuerza en un bar de Martorell. Semanas más tarde, concretamente el 22 de marzo, se registró un segundo robo en un establecimiento de restauración de la misma localidad siguiendo el mismo modus operandi.

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Tras identificar los Mossos al autor de todos los robos descritos, el pasado 6 de mayo, se estableció un dispositivo que permitió su localización y detención. El arrestado es un hombre multirreincidente que ya acumula siete antecedentes policiales por robos con fuerza, todos ellos en la localidad de Martorell.

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