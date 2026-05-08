Plan Kanpai
Los Mossos detienen a tres jóvenes en Badalona que suman 71 antecedentes policiales
En el dispositivo se intervinieron también cuatro patinetes por circular sin la documentación necesaria y se tramitaron dos denuncias administrativas por tenencia de hachís y marihuana
Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos
Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Badalona detuvieron el miércoles 6 de mayo a tres hombres de entre 21 y 26 años que le habrían robado el teléfono móvil a una chica desde una motocicleta mientras ella esperaba el autobús.
Gracias a la geolocalización del móvil, los agentes y la víctima pudieron localizar el presunto autor del robo con dos personas más. Al identificarlos, les encontraron el móvil de la chica y dos dispositivos más que constaban como sustraídos. Entre los tres detenidos suman 71 antecedentes policiales.
Estas detenciones se produjeron en el marco de un dispositivo Kanpai que Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana de Badalona y Policía Nacional realizan de manera regular en la ciudad para combatir la multirreincidencia en robos violentos, producidos especialmente con patinetes eléctricos.
En el marco de este dispositivo se intervinieron también cuatro patinetes por circular sin la documentación necesaria y se tramitaron dos denuncias administrativas por tenencia de hachís y marihuana. La Policía Nacional hizo una detención por motivos de extranjería.
El balance del dispositivo fue de 18 personas identificadas sin patinetes y siete con patinetes, con un total de 115 antecedentes policiales, contando los de los tres detenidos.
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