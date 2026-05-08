Licitadas las obras para transformar en un parque la cantera de Castelldefels que escondía fósiles de rinocerontes prehistóricos

La transformación de la histórica cantera de Ca n'Aymerich de Castelldefels (Baix Llobregat) avanza. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha licitado las obras para reconvertir el espacio, que durante años funcionó como un párking de camiones, en un parque abierto a la ciudadanía. El proyecto, desarrollado por los estudios de arquitectura Batlle i Roig (BIR) y Simon i Blanco (SBS), cuenta con un presupuesto base de licitación de cuatro millones de euros y las empresas interesadas en desarrollarlo tienen tiempo para presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de junio.

Tal y como consta en la memoria elaborada por SBS y Batlle i Roig, el proyecto contempla un "equilibrio entre la recuperación ambiental y natural del entorno con diferentes puntos de actividad deportiva, lúdica y puntos de encuentro para todos los ciudadanos". La primera fase corresponde al tramo inferior del ámbito, con un carácter más urbano con conexión con el Camí del Fondo de Ca n'Aymeric y la calle de Dolores Ibárruri. Queda aquí excluida la superficie de la plataforma alta, antigua terraza que funcionaba como aparcamiento de camiones cercana a la cueva del Rinoceronet y el espacio de nidificación del Gran Duc. De cumplirse los plazos previstos, las obras podrían iniciarse en septiembre de este mismo año.

Este espacio, hoy en desuso, es también el lugar donde hace tiempo se localizaron importantes restos fósiles. Fue allí, en la ahora denominada ‘cova del rinoceront’, donde un estudio de la Universitat de Barcelona (UB) confirmó que hace unos 130.000 años por esta zona del Baix Llobregat campaban rinocerontes prehistóricos. En la excavación también se identificaron fósiles de tortugas mediterráneas, elefantes, ciervos y bóvidos, además de varios ejemplares de rinoceronte.

Uno de los mapas del proyecto para transformar la cantera de Ca n'Aimeric de Castelldefels en un parque metropolitano. / AMB

El futuro ámbito, ubicado en terrenos de propiedad municipal, prevé contar con zonas verdes arboladas con vegetación autóctona, un espacio de interpretación de la ‘cova del rinoceront’, espacios deportivos o “un pequeño anfiteatro exterior como punto de encuentro y descanso”, entre otros. También están previstos distintos equipamientos pensados "para todos los públicos". Entre ellos se incluyen áreas de juegos infantiles, un anfiteatro al aire libre, un espacio específico para perros, caminos para pasear y practicar deporte, así como pistas de baloncesto y de pickleball. Además, el recinto "contará con un sistema de cierre nocturno para garantizar la seguridad y buen mantenimiento del espacio", señala el ayuntamiento.

Del campamento militar al parque acuático fallido

Tal y como recoge el proyecto, el nombre y origen de Ca n'Aimeric provienen de una antigua masía, mencionada en fuentes históricas desde 1391. Aunque la pedrera, explotada por la empresa Cubiertas y Tejados, S.A., empezó a trabajar en 1945, el nombre del ámbito encuentra sus orígenes varios siglos atrás. Este proviene de una antigua masía con menciones desde, al menos, 1391 y que era propiedad de la familia Aimeric. A su vez, durante el último siglo sus usos y funciones han mutado a lo largo de los años. Por ejemplo, en 1955, en pleno franquismo, se instaló un campamento militar, que, según algunos estudios, se enfocó en la instrucción de nuevos reclutas.

Tras años de inactividad, en 2001 se llegó a aprobar un plan para edificar un gran parque acuático en este espacio natural. Un proyecto que incluía grandes toboganes y una piscina de olas, entre otras atracciones, pero levantó ampollas entre vecinos de la zona. Estos llegaron a manifestarse en la plaza Sant Jaume de Barcelona para tratar de detenerlo.

Ya con el proyecto del parque temático detenido, en 2006 se firmó un convenio con una asociación de camioneros para implementar un párking de camiones. Así, el concejal de medioambiente de Castelldefels, Pedro Paredes, rememoraba hace un año en declaraciones a este diario también como en 2020 la Junta de Gobierno Local de entonces propuso un estudio para la implementación de un tanatorio, en una parcela cercana al acceso de la cantera. Otra idea que recibió el rechazo vecinal. Fue en 2024 cuando el ejecutivo local rescindió en convenio con los camioneros y “liberó el espacio”, dejando hueco así para plantear el nuevo parque.