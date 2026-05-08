En el paseo marítimo de la ciudad
La Guardia Urbana de Badalona pilla a miembros de las juventudes de ERC haciendo pintadas contra Albiol
El propio alcalde ha publicado en sus redes sociales los grafitis de seis integrantes cazados por la policía local
El portavoz republicano, Àlex Montornès, se responsabiliza de los hechos y asegura haber limpiado mobiliario urbano
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La Guardia Urbana de Badalona ha pillado 'in fraganti' a seis miembros de las juventudes de ERC haciendo pintadas contra Xavier Garcia Albiol en el paseo marítimo de la ciudad. Ha sido el propio alcalde badalonés quien ha publicado el operativo policial de esta pasada madrugada.
EL PERIÓDICO ha confirmado el vínculo republicano de los infractores, que queda ratificado por la firma del Jovent Republicà de algunos de los grafitis.
"Albiol, el manipulador de Badalona" o "Gora ETA" son algunas de las pintadas que Albiol ha publicado en sus redes sociales. "Estos son los que han gobernado Badalona en los últimos años. Así quieren a la ciudad, destrozándola", ha afirmado el edil popular.
La reacción republicana no ha tardado en llegar. Como respuesta a las críticas de Albiol, el portavoz de ERC en el Ayuntamiento, el concejal Àlex Montornès, ha publicado un vídeo en su cuenta de 'X' asegurando que se hace responsable de las pintadas del Jovent Republicà. "Pese a que no tengo nada que ver", asegura Montornès, "pero por eso soy el líder republicano de ERC en Badalona".
El edil se muestra en el vídeo con un estropajo y explica haber pasado la mañana limpiando grafitis por Badalona. "No tolero que el alcalde aproveche y diga que todas las pintadas de Badalona las haya hecho el Jovent Republicà", ha precisado Montornès, que ha reprochado a Albiol no haberle llamado para dialogar sobre el asunto.
En una publicación posterior, el alcalde Albiol ha revelado que el coste de la limpieza de las pintadas ha ascendido a 3.685 euros y ha precisado el trabajo de "nueve operarios y varios vehículos especiales". "Por supuesto que la próxima semana se enviará la factura a ERC para que la paguen", ha advertido Albiol.
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