Festivals de Senderisme dels Pirineus explicará los efectos del cambio climático en la montaña

Los Festivals de Senderisme dels Pirineus, dedicados a difundir el valor del paisaje de montaña entre la ciudadanía, dedicarán su nueva edición, que arrancará este mes de mayo, a concienciar sobre el cambio climático, una amenaza que afecta especialmente a los paisajes de los Pirineos.

En total, se celebrarán diez festivales entre los meses de mayo y octubre en ocho comarcas de la Marca Pirineus. Cada uno de ellos agrupará varias salidas guiadas a pie para distintos públicos y niveles, incluyendo actividades paralelas para conocer la cultura y la gastronomía locales. Es así como todos incorporarán actividades vinculadas al cambio climático, como charlas con expertos y testimonios locales, caminatas por parajes moldeados por glaciares ya desaparecidos o visitas a árboles monumentales como ejemplo de resiliencia ante los cambios ambientales.

Aumento de temperaturas

Según datos del Servei Meteorològic de Catalunya, el calentamiento en el Alt Pirineu y Aran se ha acelerado más de lo previsto, con un aumento de temperatura de entre 2,1 y 2,2 grados en el primer cuarto del siglo XXI, un fenómeno que ya se traduce en impactos visibles sobre glaciares, flora y fauna y que los FSP quieren convertir en una oportunidad para divulgar esta problemática global desde el Pirineo.

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Además de poner el foco en la emergencia climática, los FSP reivindican un modelo de turismo responsable y de proximidad, con más del 98% de visitantes procedentes de Catalunya, y buscan desestacionalizar la actividad alejándose de los meses de mayor afluencia en el Pirineo (temporada de esquí y agosto). La propuesta apuesta por un senderismo en grupos pequeños y guiado por intérpretes locales, combinando las salidas a pie con actividades para dar a conocer la cultura y la gastronomía del territorio.