Elena Vila será la candidata del PSC a la alcaldía de Sant Cugat en las municipales de 2027

Elena Vila será la candidata del PSC a la alcaldía de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) de caras a las elecciones municipales de 2027. Después de haber conseguido el 71% de los avales de la militancia, la candidatura de Vila ha recibido el apoyo unánime de la agrupación socialista santcugatense en su ratificación en la asamblea extraordinaria que se celebró este jueves 7 de mayo. En la asamblea, Vila aseguró que acepta el reto con "ilusión y ganas de mejorar Sant Cugat", y que, por ello, “los socialistas aspiramos a todo en estas elecciones”.

Tal y como recoge el PSC en un comunicado, la candidata a la alcaldía situó la vivienda asequible, la mejora de los equipamientos y el mantenimiento de las calles y del espacio público como prioridades para que “Sant Cugat vuelva a ponerse en marcha”. “No me resigno al Sant Cugat actual, creo que hay que recuperar todo aquello que nos hizo ser una ciudad referente; por eso, quiero ser la próxima alcaldesa de Sant Cugat”, dijo Elena Vila, en una asamblea en la que agradeció a los militantes su apoyo y les recordó que cada uno de ellos representa “una manera de vivir, entender y querer la ciudad. Nuestro proyecto necesita todas esas miradas”.

Antes de la ratificación, el primer secretario de la agrupación, José Mª Gallardo, agradeció la participación de la militancia en el proceso de avales y añadió que “un 71% es una cifra muy alta que demuestra el grado de movilización y de compromiso de la militancia con el proyecto socialista y con la ciudad”, reza el comunicado socialista.

Elena Vila es licenciada en Sociología por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y máster en liderazgo para la gestión política y social. Técnica de la administración pública local desde 2006, ha desarrollado gran parte de su trayectoria en el Ajuntament de Sant Cugat: desde 2017 como asesora de ocupación y proyectos comarcales y durante el mandato 2019-2023 como teniente de alcaldía de Promoción Económica, Ocupación, Empresa y Comercio. Desde 2023, es concejal y portavoz del grupo municipal socialista en Sant Cugat, senadora y secretaria dedeportes del PSC en la ejecutiva nacional. En el Senado, es vicepresidenta segunda de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes y vocal de la Comisión de Igualdad y de la Comisión de Peticiones.

Territorio de la derecha catalana

El reto de Vila en Sant Cugat es mayúsculo. La ciudad lleva décadas dominada por la derecha catalana, primero de la mano de Convergència i Unió (CiU) y, ahora, del espacio posconvergente que ha ocupado Junts. El PSC llegó a contar con los primeros dos alcaldes de la ciudad desde la transición democrática: primero con Àngel Casas i Boladeras y después con Josep Oriol Nicolau i Compte. Sin embargo, a partir del año 1987 los respectivos alcaldes y alcaldesas que se han sucedido han sido siempre de CiU o Junts. Hubo una excepción en el mandato 2019-2023 en el que la unión de ERC, PSC y la CUP desbancó a los posconvergentes. Entonces, aunque los socialistas accedieron al ejecutivo local, la vara de mando y la alcaldía recayeron en la republicana Mireia Ingla.

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Con todo, tras los comicios del 2023 Junts regresó a la alcaldía de la mano de Josep Maria Vallès —que logró nueve concejales de 25, lejos de la mayoría absoluta que otorgan 13 regidores—, cuya formación se alió con ERC, segunda fuerza en el consistorio, para gobernar la ciudad, al menos, hasta 2027. Entonces, el PSC sumó tres ediles y se situó como tercera fuerza en un Pleno con una gran cantidad de fuerzas políticas.