La ciudad europea con las mejores fuentes de agua potable está en Catalunya: ideal para visitar en verano

Con las temperaturas en ascenso por la inminente llegada del verano, pasear por las calles de las ciudades se convierte en un infierno para los más calurosos.

El sol, la calima y el bochorno son algunos de los principales adversarios que aparecen cuando se viaja a otros lugares y, para combatirlos, lo mejor es mantenerse hidratado.

Según los expertos, beber agua incluso antes de tener sed es una de las mejores maneras de evitar la deshidratación, que puede provocar fatiga, mareos, dolor de cabeza e, incluso, golpes de calor.

Además, hace meses que se está hablando de un fenómeno climático natural que podría traer un aumento de los valores térmicos en todo el mundo: el 'Superniño'.

La ciudad con más fuentes

Y es que las temperaturas de la superficie del mar están aumentando a gran velocidad, por lo que se prevé que entre los meses de mayo y julio se registren nuevos récords.

No obstante, el calor no debe ser un impedimento para organizar un viaje, siempre que se haga extremando las precauciones. Llevar siempre agua encima es uno de los consejos más repetidos por los sanitarios, y desplazarse a lugares con agua potable y lista para consumir directamente de las fuentes públicas es una de las mejores maneras de prevenir la deshidratación.

De hecho, la ciudad con más fuentes de agua potable gratuitas de Europa por kilómetro cuadrado se encuentra en Catalunya. Según un estudio llevado a cabo por la compañía de seguros de viaje InsureandGo, aunque Roma es una ciudad conocida por sus célebres surtidores, Barcelona se lleva el premio.

Una buena noticia

El estudio, que ha analizado más de 50 ciudades europeas, ha concluido que la capital catalana es la mejor para mantenerse hidratado durante los viajes, con nada menos que 18 fuentes de agua potable gratuita por kilómetro cuadrado.

Ante el número creciente de incidentes relacionados con el calor, el acceso a agua potable gratuita en el municipio se ha convertido en una prioridad de cara a un verano que se prevé especialmente caluroso.

Como afirman, "la ciudad tiene una de las tasas más altas de incidentes relacionados con el calor durante los meses de verano, por lo que las fuentes se reparten por sus parques y principales zonas turísticas".

Más de 1.700 fuentes

Es más, a principios del siglo XX, Barcelona se consolidó como la ciudad con más puntos de agua por habitante de Europa. Actualmente, según datos del Ayuntamiento, cuenta con cerca de 1.700 fuentes públicas de agua potable a disposición del peatón.

Muchas de estas tienen un importante valor histórico y son un atractivo turístico que nadie quiere perderse: una de las fuentes públicas más antiguas es la fuente de Santa Anna, en la calle Cucurulla. Se trata de la más antigua de Barcelona, de 1356, situada en la esquina de la avenida del Portal de l'Àngel.

Fuente de Santa Anna. / Enfo / Wikipedia

Consulta los datos

Entre las más remotas también destacan la Font del Blat (1351), la del Call jueu y la de Sant Just (1367). A estas les siguieron la de Santa Maria (1402), la Font de la Ribera de Mar y la de la calle d'en Avellà (1432-1912), además de otras joyas históricas como la Font de l'Àngel o la de Portaferrissa (1680).

Además, el Ayuntamiento de Barcelona pone a disposición de la ciudadanía la aplicación Fonts Bcn, con la que se puede acceder a la información sobre las fuentes de la ciudad, saber cuál está más cerca, cómo llegar, consultar el mapa y obtener información básica.

Noticias relacionadas

También se pueden consultar datos artísticos, históricos y curiosidades de aquellas fuentes que tienen un valor relevante.