Barcelona inicia un plan de compra de esculturas e instalará seis nuevas piezas en la calle en 2027

Barcelona proyecta instalar seis nuevas esculturas en la calle en 2027, para las que el ayuntamiento convocará concursos para elegir el diseño de cada uno de ellos. El gobierno municipal lo concibe como la primera operación para recobrar la adquisición anual e instalación de varias piezas a distribuir en los diferentes distritos de la ciudad. Parte "con voluntad de convertir plazas y calles en un auténtico museo al aire libre", ha definido el alcalde, Jaume Collboni, "con esculturas significativas, evocativas, que dignifiquen espacios, reconecten con la historia de los barrios y hagan accesible a la ciudadanía el derecho a la belleza artística", ha apelado.

El motivo de tres de las figuras que el consistorio aguarda para el próximo año ya están definidos. Dos son monumentos ya conocidos y que han generado debate: uno es el que se dedicará en la plaza Universitat a Ildefons Cerdà, ingeniero y ‘padre’ del Eixample, y la que se erigirá en la plaza de Glòries a la soprano Montserrat Caballé y el cantante Freddie Mercury, intérpretes de ‘Barcelona’, himno de los Juegos Olímpicos de 1992.

La tercera escultura para la que el gobierno del alcalde Jaume Collboni ha elegido temática se consagrará a la emprendeduría, a propuesta de la patronal Pimec. Se emplazará en el 22@, en una dirección por concretar. Para cada uno de los tres casos se invitará a una terna de artistas consagrados, mientras que la otra tríada de esculturas que el consistorio adquirirá se abre a los homenajes y las sugerencias que presenten artistas emergentes de escuelas de diseño y bellas artes de la ciudad.

En la estela de Maragall

Collboni ha expresado que el nuevo plan de arte público quiere recuperar la “monumentalización del espacio público” de los años 80 y 90 del siglo pasado, vinculada a los Juegos Olímpicos y promovido por el exalcalde Pasqual Maragall y Oriol Bohigas, arquitecto y el exconcejal de Cultura. “Ha habido alguna actuación en el espacio público pero, desde entonces, no se ha tenido un plan proactivo que haya detectado espacios susceptibles para instalar arte público y menos con una dotación anual”, ha recalcado.

Esta primera convocatoria se prolonga este este ejercicio y el próximo, con una inversión de 1,5 millones, de las que 400.000 euros se destinan a las tres esculturas de temática ya cerrada y 100.000 para las piezas en las que se examinarán sugerencias, para las que no se prefija una ubicación. Collboni ha explicado que el ayuntamiento tiene un borrador que está completando para localizar 40 espacios susceptibles de albergar los nuevos monumentos. El alcalde ha afirmado que se hallan en toda Barcelona, tanto en zonas residencias consolidadas como barrios en ciernes como la Marina de Prat Vermell o la Sagrera, y ha justificado que se ha optado por una lista es amplia porque se aspira a que los procesos para adquirir nuevas figuras y estatuas para el espacio público se repita cada año.

El plan de arte urbano comenzará a desplegarse en las próximas semanas, con las convocatorias de los primeros concursos y extendiendo las invitaciones a nueve artistas de trayectoria acreditada, tres diferentes para los proyectos consagrados a Cerdà, Caballé y Mercury y la emprendeduría para que diseñen propuestas. Los eligirá el Consejo de Arte Público de Barcelona, en el que participan el MACBA, la Fundación Joan Miró, el Museo Frederic Marès o el MACBA, entre otros.