Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusHantavirus PatagoniaLeche PascualViviendaBebé maltratadoNarcolancha HuelvaEl Último de la FilaBonnie TylerUniversidad CatalunyaGuerra Irán
instagramlinkedin

Desvíos de tráfico

Cortes este domingo en Barcelona por la Cursa de El Corte Inglés: calles afectadas y cambios en 40 líneas de bus

La carrera con 50.000 participantes obligará a cortar el centro de la ciudad durante toda la mañana

La Cursa El Corte Inglés amplía inscripciones hasta los 50.000 corredores y se vuelca con la Fundació Johan Cruyff

Cursa de El Corte Inglés en Barcelona 2025.

Cursa de El Corte Inglés en Barcelona 2025. / Marc Asensio Clupes / EPC

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Barcelona se prepara este domingo para una de sus citas deportivas más multitudinarias del año. Con motivo de la 46ª edición de La Cursa El Corte Inglés, que prevé la participación de unos 50.000 corredores, la ciudad verá importantes afectaciones a la movilidad y al transporte público durante la mañana del 10 de mayo.

Horario y calles cortadas

Las restricciones se extenderán mayoritariamente desde las 5:00 hasta las 14:00 horas del domingo, franja en la que se desarrollará la prueba y se irán levantando progresivamente los cortes una vez finalice el evento.

El trazado de la carrera pasa por numerosas calles céntricas de Barcelona. La salida estará situada en la plaza de la reina Maria Cristina y el recorrido pasará por la avenida Diagonal, la calle de Balmes, la calle de Rosselló, de nuevo la avenida Diagonal, la calle Bruc, la calle de Mallorca, el paseo de Gràcia, la calle de Aragó, la calle de Calàbria, la Gran Via de les Corts Catalanes, el paseo de Sant Joan, la ronda de Sant Pere y finalizará en la plaza de Catalunya.

Todas estas vías quedarán cortadas al tráfico durante el desarrollo de la prueba.

Transporte público

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informado de que varias líneas de autobús y tranvía modificarán su recorrido o verán limitada su circulación durante la mañana del domingo.

Las líneas afectadas son las siguientes: D40, D50, H6, H8, H10, H12, H16, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 68, 78, 113, 141 y las líneas azul y roja del Barcelona Bus Turístic.

Noticias relacionadas

Como alternativa, se recomienda el uso del metro. En este sentido, se puede acceder a la zona de salida de los corredores bajando en la estación de Maria Cristina (L3).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona instala fuentes de agua potable para que puedan hidratarse los inmigrantes que hacen horas de colas en las OAC
  2. Nueve menores detenidos por ir a 'cazar' jóvenes a Sarrià para robarles
  3. Las ZBE se extienden a cuatro ciudades del área de Barcelona con nuevas moratorias de sanciones para residentes
  4. La víctima del crimen de Esplugues, una mujer 'risueña' que llegó hace un año de China y era socia de un restaurante en Barcelona
  5. Un juez condena a los operadores de bus en el Baix Llobregat a indemnizar a 44 trabajadores por vulnerar su derecho a huelga
  6. Barcelona acordará cambios con los vecinos en el Turó de la Rovira tras resurgir el malestar por la masificación turística
  7. Sin servicio cuatro paradas de la L2 del metro de Barcelona a causa de una incidencia
  8. La visita del Papa a Barcelona arrancará con un gran encuentro en Montjuïc organizado por The Project

Cortes este domingo en Barcelona por la Cursa de El Corte Inglés: calles afectadas y cambios en 40 líneas de bus

Cortes este domingo en Barcelona por la Cursa de El Corte Inglés: calles afectadas y cambios en 40 líneas de bus

Los restaurantes de Terrasa que aparecen en la Guía Michelín: "Es un homenaje a la cocina de nuestras abuelas"

Los restaurantes de Terrasa que aparecen en la Guía Michelín: "Es un homenaje a la cocina de nuestras abuelas"

Leo Messi, Lamine Yamal y Jude Bellingham comparten pantalla con Chalamet en un anuncio de Adidas del Mundial

Leo Messi, Lamine Yamal y Jude Bellingham comparten pantalla con Chalamet en un anuncio de Adidas del Mundial

El padre de la víctima del asesinato de Esplugues viaja desde China para rendir homenaje a su hija

El padre de la víctima del asesinato de Esplugues viaja desde China para rendir homenaje a su hija

"Experiencia increíble": el restaurante de Vilanova i la Geltrú aclamado por su gran selección de vinos

"Experiencia increíble": el restaurante de Vilanova i la Geltrú aclamado por su gran selección de vinos

Barcelona encargará seis nuevas esculturas y las instalará en la calle en 2027: Cerdà, Mercury y Caballé, entre las primeras

Barcelona encargará seis nuevas esculturas y las instalará en la calle en 2027: Cerdà, Mercury y Caballé, entre las primeras

Excursión estelar a un paso de L'Hospitalet para disfrutar con tus hijos de la naturaleza

Excursión estelar a un paso de L'Hospitalet para disfrutar con tus hijos de la naturaleza

Elena Vila será la candidata del PSC a la alcaldía de Sant Cugat en las municipales de 2027

Elena Vila será la candidata del PSC a la alcaldía de Sant Cugat en las municipales de 2027