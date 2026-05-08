Glòries acoge una gran feria este fin de semana como apertura de la Capitalidad Europea del Comercio Local 2026 de Barcelona

Barcelona iniciará la conmemoración de su designación como Capital Europea del Comercio Local 2026 con la Fira del Comerç Local, que tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en la plaza de Josep Antoni Coderch, junto al DHub, en la plaza de las Glòries.

La cita nace como un gran punto de encuentro del tejido comercial de los barrios, los mercados municipales y la restauración, y ofrecerá una programación abierta a toda la ciudadanía con música en vivo, gastronomía de proximidad, talleres y actividades familiares.

Identidad de ciudad

Impulsada por la Dirección de Comercio, Restauración y Alimentación con la colaboración del Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), la feria busca poner en valor a comerciantes y restauradores como motores de desarrollo urbano, cohesión social e identidad de ciudad, según indica el Ayuntamiento.

El sábado 9 de mayo, coincidiendo con el Día de Europa, se dará el pistoletazo de salida a los actos de la capitalidad: al mediodía se desplegará una bandera gigante en la plaza de Santiago Pey con la participación de comerciantes y entidades, y después se leerá el Manifiesto del Comercio, una declaración pública a favor de la protección y el impulso de los valores del comercio local, a cargo de la periodista Ruth Martínez.

Programación gastronómica

Uno de los grandes atractivos será la programación gastronómica, con demostraciones y propuestas que van desde la alta cocina y la sostenibilidad hasta la tradición y la inclusión. Participarán, entre otros, Oriol Casals (Taberna Teòric) con cocina de territorio y enfoque “slow food”, Máximo Cabrera (Fronda Pasaje), referente en cocina vegetal y fermentación, Danko Perkovic (O’clipse) con una receta basada en la reutilización de materia prima, o Alejandra Ormeño (Tunateca Balfegó) con un monográfico sobre atún rojo que fusiona herencia peruana y precisión japonesa.

También habrá showcookings como “Records de l’Àvia modernitzats” y una charla-demostración sobre gastronomía inclusiva para el autismo con el chef Jordi Esteve (Nectari).

Comprar y cocinar al momento

La feria combinará consumo, aprendizaje y ocio: el espacio Aula acogerá mesas redondas y talleres, como un debate sobre el papel del pequeño comercio entre la payesía y la ciudadanía, la presentación del nuevo sello “Peix de llotja”, propuestas de coctelería de temporada y un taller de kokedama.

El producto fresco tendrá un protagonismo especial con una quincena de puestos de mercados municipales —como Boqueria, Ninot, Santa Caterina, Galvany, Hostafrancs o Sant Gervasi, entre otros—, con la posibilidad de comprar y cocinar al momento en barbacoas habilitadas en el recinto. Además, ocho restaurantes ofrecerán opciones de cocina mediterránea, italiana, mexicana, argentina y asiática, y una selección de comercios de diferentes barrios acercará propuestas diversas, desde alimentación ecológica hasta cultura, artesanía o segunda mano.

DJs y conciertos

La programación también incluye actividades familiares como talleres de hamburguesas saludables, yoga en familia, cuentos y manualidades. Los Encants también se sumarán con actuaciones y exhibiciones de baile, y el fin de semana estará acompañado por una agenda musical continua con DJs y conciertos en varios escenarios.