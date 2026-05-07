Incidencia
Una nueva avería en el Clot vuelve a cortar la L2 del metro de Barcelona durante cuatro horas
El servicio ha quedado cortado entre la Sagrada Família y La Pau y ha afectado a los desplazamientos de hora punta
Una incidencia en la estación del Clot de la línea 2 del metro de Barcelona ha provocado este jueves por la mañana la interrupción del servicio durante unas cuatro horas, que además han coincidido con la hora punta de desplazamientos.
El problema se ha originado alrededor de las cinco de la mañana, momento a partir del cual ha dejado de funcionar el servicio en el tramo comprendido entre las estaciones de Sagrada Família y La Pau. Durante unas cuatro horas, la L2 ha operado solo entre las paradas entre Paral·lel y Sagrada Família, y por otro, entre La Pau y Badalona Pompeu Fabra.
La circulación no se ha restablecido por completo hasta las 9:11 de la mañana.
Según ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la causa ha sido un problema en un enclavamiento en la estación del Clot, que se ha detectado al inicio del servicio. Se trata de una incidencia que ya había ocurrido anteriormente: el pasado 18 de marzo se produjo el mismo fallo y dejó la L2 sin servicio durante cinco horas en el mismo tramo entre Sagrada Família y La Pau.
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