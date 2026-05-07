Retenciones de más de 9 kilómetros en la B-10 y la B-20 complican la circulación en Barcelona

La circulación presenta este jueves importantes complicaciones en distintos puntos de las rondas de Barcelona, con retenciones que alcanzan y superan los 9 kilómetros en varias vías de entrada y salida a la capital catalana.

Según los datos del Servei Català de Trànsit, la afectación más destacada se registra en la B-10, la Ronda Litoral, donde hay 9 kilómetros de circulación con congestión en sentido sur entre los puntos kilométricos 10 y 1, en el tramo comprendido entre Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, en dirección al Nus Llobregat.

Afectaciones en la Ronda de Dalt

La B-20, la Ronda de Dalt, también registra problemas de circulación. En sentido norte, en dirección al Nus Trinitat, se acumulan 9 kilómetros de retenciones entre los puntos kilométricos 13,5 y 4,5.

En sentido sur, la misma vía suma otros 8 kilómetros de circulación con retenciones entre los kilómetros 8 y 16, nuevamente en dirección al Nus Llobregat.

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Las afectaciones complican la movilidad en varias de las principales vías rápidas de acceso y salida de la capital catalana durante la tarde de este miércoles.