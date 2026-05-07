Una ofensiva empresarial pide paralizar el concurso público de un macro 'tardeo' en Gavà: "Favorece al anterior operador"

El Ayuntamiento de Gavà (Baix Llobregat) otorgó el año pasado una licencia para habilitar una zona de ocio nocturno en la plaza John Lennon de la localidad, un espacio en desuso ubicado junto al centro comercial Barnasud. Nació así el Brisa Open Air que organizó El Paripé, un macro 'tardeo' al aire libre que permitió dar respuestas a las demandas de más espacios de ocio en la ciudad, sin molestar a vecinos, dado que el espacio se ubica en un tramo del polígono que colinda con el Parc Agrari. Miles de personas acudieron. Fue todo un éxito.

Una opinión compartida por asistentes y el gobierno local de Gavà, que consideró que la buena acogida consolidó el evento como "un punto de encuentro de referencia durante los meses de verano y otoño" para los jóvenes de Gavà y de otros municipios de la zona. Por ello, el pasado 22 de abril, el consistorio gavanense licitó un concurso para que las empresas interesadas pudieran explotar la zona los próximos años. Sin embargo, un total de siete empresas y profesionales del ocio nocturno han presentado este miércoles 6 de mayo un recurso de reposición, al que ha accedido EL PERIÓDICO, tras considerar que los requisitos de la licitación son "desproporcionados".

Las empresas dicen que el proceso ha generado "interrogantes sobre el grado real de concurrencia y neutralidad del proceso" y que varios de los requisitos incluidos en los pliegos administrativos y técnicos "limitan de forma significativa el acceso de empresas potencialmente interesadas". Además, el recurso estima que el tiempo que ha estado abierta la licitación es "claramente insuficiente" para poder preparar todos los planes que los pliegos de licitación reclaman —se publicó el 22 de abril y se cierra este 7 de mayo—.

Por ello y otros motivos, los firmantes solicitan al ayuntamiento que deje sin efectos la aprobación del expediente para licitar esa ocupación temporal de la plaza de John Lennon para llevar a cabo nuevos 'tardeos', dado que insisten en que los pliegos "favorecen estructuralmente al operador que ya gestionó el espacio durante la temporada 2025". En caso de que el ejecutivo local mantenga el proceso, las empresas estudiarán elevar su recurso a los tribunales, aunque confían en que esto no sea necesario. A preguntas de este diario, fuentes municipales señalan que el Ayuntamiento considera que "no existe base para la suspensión temporal de la licitación" y apuntan que el próximo paso será abordar el correspondiente proceso de valoración de las propuestas que concurran.

15 días para presentar ofertas

Concretamente, la licitación del consistorio prevé una cesión del espacio por un máximo de cuatro años —dos fijos y otros dos posibles de prórroga— que se concentraría entre el 1 de mayo y el 2 de noviembre —de jueves a domingo—. El precio de la licencia por temporada que deberá pagar el adjudicatario se fija en la cantidad mínima de 100.000 euros por temporada y los interesados han tenido posibilidad de presentar sus ofertas hasta este 7 de mayo de 2026.

El sistema de valoración para decidir quién gestionará el espacio es también una de las principales "preocupaciones" de los recurrentes, dado que el 75% de la puntuación total depende de criterios sujetos a valoración técnica municipal, mientras que la oferta económica representa únicamente 10 puntos sobre 100. "Además, las empresas disponen de solo 15 días naturales para preparar propuestas técnicas, financieras y de programación de elevada complejidad", insisten.

Las mismas fuentes municipales defienden que las condiciones a cumplir por las empresas que opten a la licitación tienen como finalidad garantizar "la calidad de la oferta" de la plaza John Lennon partiendo de tres aspectos fundamentales: "La seguridad y el orden en el espacio; la experiencia y solvencia del operador; y una mejora ostensible de la programación". También sostienen que el plazo fijado para la presentación de las ofertas es "el legalmente establecido y así lo han validado los servicios jurídicos y técnicos municipales", que, siguen, "han emitido todos los informes positivos sobre el procedimiento". Por ello, el ayuntamiento considera que "se dan las condiciones adecuadas" para que en esta licitación concurran empresas, UTEs o grupos empresariales acreditados, ya existentes o de nueva creación.

Requisitos "poco habituales"

Las siete empresas insisten en que la combinación de condiciones exigidas "reduce considerablemente el número de operadores capaces de concurrir". Entre ellas, destacan la obligación de acreditar experiencia específica en gestión de espacios de ocio de temporada con aforos superiores a 3.000 personas durante al menos tres temporadas, así como la organización de eventos de gran capacidad en los últimos cinco años. A ello se suma la obligación de disponer, desde el momento de presentación de la oferta, de un equipo técnico y directivo altamente especializado y ya vinculado laboralmente a la empresa. Requisitos que consideran "poco habituales como condiciones eliminatorias en licitaciones de estas características".

En esta misma línea, los recurrentes destacan que el volumen mínimo de negocio exigido asciende a tres millones de euros, una cifra que "triplica ampliamente el límite previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, que establece como referencia un máximo de 1,5 veces el valor estimado del contrato, situado en este caso en 600.000 euros". "La suma de estos factores plantea dudas razonables sobre si el concurso garantiza efectivamente los principios de igualdad, libre concurrencia, proporcionalidad y no discriminación que deben regir toda contratación pública", señalan los representantes del sector del ocio nocturno.

Además, estas mismas empresas también plantean dudas urbanísticas para la viabilidad de la propuesta. Comentan que el ámbito mantiene una calificación urbanística de parque urbano y que esto supone que "no es posible legalmente el uso y explotación de este emplazamiento para actividades lúdicas, musicales de ocio nocturno, bar y servicio de restauración", por lo que, sigue el recurso, el proyecto del Ayuntamiento de Gavà "incurre en un vicio de nulidad de pleno derecho".

Sobre esta cuestión, el ejecutivo municipal comenta que la ubicación en la plaza John Lennon resulta "la más idónea para el desarrollo de la propuesta" y mantiene que este emplazamiento cuenta con "toda la base legal urbanística, como otras actividades lúdicas y culturales que ocupan temporal y parcialmente espacios públicos".