Los Mossos y la Guardia Urbana establecerán un dispositivo 'antivándalos' en Sarrià cada fin de semana

Los incidentes del pasado fin de semana en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi que acabaron con nueve menores detenidos por robos con violencia y daños en vehículos han comportado que se tomen medidas para evitar que vuelvan a ocurrir. Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona tienen previsto montar cada fin de semana en la zona de Sarrià un dispositivo conjunto para detectar y prevenir este tipo de actuaciones violentas.

Lo que se quiere evitar es que por la zona campen grupos que amedrenten a jóvenes y provoquen actos vandálicos. La madrugada del tres de mayo unas veinte personas, entre las que había muchos menores, cometieron tres robos con intimidación a otras personas que estaban por Sarrià. Algunos de ellos también rompieron coches y motos aparcadas. Los agresores emplearon mucha violencia e incluso llegaron a amenazar a algunas de las víctimas con un spray de gas pimienta que llevaban encima. Se llevaron objetos como ropa o algún dispositivo electrónico, como un altavoz, pese a que fue luego recuperado por la policía y devuelto a sus propietarios.

Para evitar que estas situaciones vuelvan a reproducirse, la policía establecerá estos dispositivos durante cada fin de semana en espacios concurridos del distrito, cerca de parques, zonas de ocio o salidas de Ferrocarrils de la Generalitat. Fuentes policiales remarcan a EL PERIÓDICO que los ataques del pasado fin de semana "pasan puntualmente", aunque, sin embargo, se harán controles de detección de grupos que puedan generar conflicto.

Si se encuentran se les parará y se les registrará para saber si llevan encima algún tipo de arma blanca o elemento que puedan usar para amenazar. Desde Mossos también han remarcado a este diario que estos grupos de jóvenes y menores suelen ir por sitios en los que hay fiestas de barrio y se acumula más gente en la calle. Siempre actúan todos a la vez, para generar superioridad por ser más numeroso y así conseguir amedrentar para robar, aunque algunos se pueden dispersar e ir en pequeños grupos para cometer vandalismo.

Controles preventivos

La actuación policial tiene un componente preventivo, con estos controles, pero también reactivo, con patrullas dinámicas por toda la zona. Precisamente un coche logotipado detuvo a los tres menores que el pasado fin de semana golpearon coches aparcados con motocicletas de alquiler. A la que suene alguna alerta de una actuación o una llamada al teléfono de emergencias estos agentes se activarán para ir lo más rápido posible al lugar en el que ocurra.

También las unidades de Mossos de orden público, como son el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) y la Brigada Móvil, se coordinarán con los responsables del dispositivo para desplazarse a la zona si tienen que actuar. Estos efectivos de intervención están de guardia toda la noche del fin de semana en Barcelona por si deben desplazarse por alguna emergencia o incidentes graves.

Si un menor es detenido, los Mossos lo llevan a comisaría y ahí avisan a sus padres o tutor legal. Luego los suelen llevar a la Fiscalía de Menores, aunque dependiendo de la gravedad del delito se identifica al sospechoso y se le deja en libertad. Con el atestado se abren diligencias en el Juzgado de Menores de guardia que citan al detenido cuando corresponda.

En la actuación del pasado fin de semana los Mossos encontraron en la calle Cardenal Sentmenat a seis menores acusados por robos con violencia e intimidación. Llevaban encima los objetos de las víctimas que fueron recuperados. Horas más tarde una patrulla que pasaba por la calle Major de Sarrià observó como tres jóvenes se escondía entre los coches aparcados.

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Los agentes descubrieron que los sospechosos usaron una moto de alquiler para dañar a dos turismos estacionados. También rompieron otras dos motos de alquiler que estaban aparcadas en la zona. Por eso los detuvieron por un delito de daños.