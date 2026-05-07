Un militante del PSC de Badalona inicia la recogida de avales para presentar candidatura de cara a las municipales

Un militante de la sección local del PSC en Badalona, Aniceto Ramírez, ha iniciado la recogida de avales de cara a presentar candidatura a unas potenciales primarias para liderar la lista socialista en la gran ciudad catalana en las elecciones municipales del próximo 2027.

El inesperado movimiento de Ramírez, que ha hecho público en sus redes sociales, es tema de conversación estos días en los foros políticos del municipio. Al punto de que el propio alcalde, Xavier Garcia Albiol (PP), bromeó sobre la candidatura socialista en el Pleno municipal del pasado 4 de mayo con el concejal Christian Carneado (PSC).

"Me alegra que quiera que lleguen las elecciones municipales, pero primero deberán tener candidato, porque me parece que no lo tienen claro", lanzó el edil, que ponderó entre sonrisas su intervención: "Lo digo con todo el respeto".

Si la recogida de avales de Ramírez llegase a buen puerto, debería pugnar en unas primarias con el actual portavoz del partido, Fernando Carrera, a quien el PSC fichó para plantarle batalla a Albiol tras haber sido asesor de Manuel Valls e integrar la lista de Ciutadans en los comicios del 2019.

Fuentes conocedoras de la coyuntura restan factibilidad a ese escenario, ya que Carrera cuenta con una cantidad relevante de apoyos de la militancia en su haber y cada militante únicamente puede otorgar su apoyo a un único candidato. En cualquier caso, las fuentes consultadas atribuyen el movimiento de Ramírez a las aguas revueltas en las que navega la militancia de Badalona desde que el exalcalde Rubén Guijarro (PSC) cedió el testigo del liderazgo socialista en el municipio.

Un precedente de primarias socialistas en 1999

Para observar un proceso real de primarias en el seno interno del PSC de Badalona hay que remontarse al año 1999. Fue entonces cuando pugnaron por la candidatura los socialistas Ferran Bello y la posteriormente alcaldesa Maite Arqué, quien logró imponerse en el proceso de primarias. Posteriormente, hubo algún otro conato con la respectiva recogida de avales que no llegó a fructificar.

Desde las elecciones municipales del año 2023, el Pleno municipal de Badalona está configurado por una mayoría absoluta del PP de Albiol (18 concejales), cuatro concejales del PSC, dos concejales de ERC y los Comuns y una concejala de Guanyem Badalona, la exalcaldesa Dolors Sabater.

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Se trata de la tercera alcaldía de Albiol, que ya había empuñado el bastón de mando badalonés en el mandato 2011-2015 y en el periodo 2020-2021. Y la segunda mayoría absoluta de la historia democrática de Badalona. La primera, 32 años antes, se produjo en 1991 con los 14 ediles del socialista Joan Blanch. En aquellos comicios locales, el PP consiguió entrar al consistorio badalonés con un concejal: Xavier Garcia Albiol.