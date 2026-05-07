La estación de metro de plaza Catalunya cerrará el pasillo entre la L1 y L3 durante dos meses este verano

El pasillo de la céntrica parada de metro de Catalunya, la más concurrida de Barcelona, cerrará por obras durante este próximo verano. El pasadizo es un hormiguero diario de pasajeros que conecta la Línea 1 y la Línea 3 en la estación intermodal, por donde circularon 17,15 millones de viajeros en 2025, y también da acceso a los apeaderos de Rodalies y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. A la espera de concretarse en qué fechas exactas se someterá el enlace a la puesta a punto avanzada por EL PERIÓDICO, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) tiene planificado que la afectación se alargue durante unos dos meses entre junio y septiembre. Mientras el intercambiador permanezca clausurado por la reforma, el trasbordo entre los andenes bajo la plaza Catalunya deberá efectuarse por la calle.

La rehabilitación viene propiciada por la obligación de retirar los revestimientos compuestos con amianto, que perduran tras las placas que cubren techos y paredes de la corredor. Los análisis de TMB apuntan que el material que contiene la sustancia nociva permanece confinado, en un estado de conservación correcto y no desprende polvo, por lo que no supone un peligro por ahora para la salud. En todo caso, la ley exige que todos los edificios y dependencias públicas se desprendan antes de 2028 del mineral tóxico que siga instalado.

Aparte de erradicar el amianto, los trabajos que se acometerán en mitad de la temporada por excelencia de las vacaciones estivales -cuando el metro traslada algo menos de pasaje- incluyen una reforma integral del pasillo de Catalunya. TMB ha concedido el cometido a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las compañías Acsa e Infraestructuras Trade. De acuerdo al contrato suscrito en febrero pasado, la firma de transporte público dependiente del Área Metropolitana de Barcelona pagará 1,50 millones de euros al efecto.

Calendario por cerrar

El pliego de condiciones del concurso para conceder el encargo trazaba un calendario preliminar con cuatro meses para completar la remodelación, de julio a octubre. El pronóstico previo a la adjudicación de las labores auguraba un corte total del pasadizo en julio y agosto, a lo que se añadían cierres parciales durante el resto del periodo de obras.

Pasillo que une la Línea 1 y la Línea 3 de metro en la parada de Catalunya, que TMB prevé cerrar el próximo verano por obras para retirar amianto. / Ferran Nadeu

TMB responde que esas fechas “no son definitivas” todavía. “Actualmente, se están acabando de definir las fechas para mirar de afectar el menor tiempo posible a los usuarios”, indica la compañía.

Sí precisa que los trabajos se están planeando de tal modo que la afectación a los pasajeros se extienda “durante dos meses”. Cuando no se pueda atravesar el pasadizo entre la L1 y la L3 este próximo verano, la alternativa para transitar de una línea a otra “será hacer el trayecto por la calle”.

Precisamente, la conexión por el exterior se efectúa ahora entre la L1 y la L5 en la estación de Plaça de Sants. La reforma empezó a finales de abril y se prolongará durante un año para mejorar la accesibilidad de la parada, una de las pocas que aún no están adaptadas con ascensores y escaleras mecánicas de entrada en Barcelona.

Las bases para adjudicar la rehabilitación el intercambiador de Catalunya señalaron la “criticidad del cierre de un enlace clave y esencial para el transporte de los usuarios”. Asimismo, un informe incluido en el proceso de contratación advirtió que “se trata de una obra donde la retirada del amianto es un punto sensible y central” y que entraña una “elevada complejidad técnica”.