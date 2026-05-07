Mataró abre la veda en Catalunya de la IA aplicada a la vigilancia en tiempo real para mejorar la seguridad pública: "Será un referente"

Las tecnologías avanzadas que se aplican en la labor policial pivotan del uso de cámaras de videovigilancia a la posterior gestión con Inteligencia Artificial (IA) de los datos recogidos. La creciente implantación de esa tecnología en los cuerpos policiales del país ha conocido este jueves un paso adelante con la presentación del software Fusus en Mataró.

La innovadora herramienta funciona como un gran centro de control que recibe, visualiza y gestiona datos de todo tipo y al momento. Videos recogidos por las cámaras corporales de los agentes, por los dispositivos fijos instalados en la vía pública o procedentes de los drones que vigilan desde el aire. Todas esas imágenes están disponibles de manera instantánea en el centro de control, pero también por cada patrulla, sobre el terreno, gracias a tablets. Todo ello permite a los agentes recibir, rápidamente, información de alto valor para la labor policial.

La bienvenida al acto de presentación de Fusus ha corrido a cargo del alcalde de Mataró, David Bote: "Con este proyecto, incorporamos la tecnología en el ejercicio de proteger a los vecinos y garantizar un derecho básico de la ciudadanía como la seguridad", ha declarado el edil, que no ha perdido la oportunidad de destacar el peso del TecnoCampus, donde se ha celebrado la jornada, en la creación de talento mataronense: "Conocimiento y tecnología aquí se dan la mano para responder a las necesidades de los ciudadanos y de las empresas".

El alcalde de Mataró, David Bote, durante la presentación del softwatre Fusus / JORDI OTIX

De hecho, la implantación del sistema ha sido posible gracias a la alianza de la empresa norteamericana Axon con Alphanet Solutions, compañía tecnológica de referencia en Catalunya y con sede en Mataró: "Cuando somos capaces de sumar la colaboración público-privada conseguimos llegar al objetivo de prestar más y mejor servicios públicos", ha subrayado Bote, que se ha mostrado muy contento de que el sistema lleve el sello de una empresa local: "Alphanet lleva el nombre de Mataró y de Catalunya allá adonde va".

Joan Reixach, director comercial d'Alphanet, ha subrayado que la compañía "es número uno en ecosistemas policiales colaborativos en España", con 4.500 cámaras instaladas en todo el Estado, 260 municipios conectados a sus soluciones, 1.400 lectores de matrícula y "más de cinco millones de ciudadanos protegidos por su tecnología en los 18 años de vida de la empresa".

Por su parte, Laura López Aymí, asociada de ventas de Axon en España ha remarcado que la empresa nació hace 30 años "con la misión de proteger la vida y la verdad a través del uso de la tecnología". López ha admitido que si bien "se conoce a Axon por el Taser y las cámaras corporales", la compañía "ha evolucionado en el uso de plataformas que permiten conectar tecnología, información y operatividad".

Posibilidades ilimitadas

Las posibilidades de Fusus van más allá. Si, por ejemplo, las empresas comparten los planos de sus locales, el sistema visualiza esa planimetría al instante para poder guiar a los agentes en el interior. Pero también otras atribuciones tendentes a mejorar el civismo, como la posibilidad de instalar sensores de sonometría en ciertos 'puntos calientes' en que abundan las actitudes incívicas, de manera que cuando se supere el límite de decibelios permitido el sistema mande un aviso a la patrulla más cercana. O, incluso, para evitar la quema de contenedores, sensores de temperatura que detectan un posible incendio y, de la misma manera, envían el aviso a través de Fusus a los agentes disponibles.

También ha participado en la presentación de Fusus el exdirector de los Mossos d'Esquadra entre 2019 y 2024, Pere Ferrer: "La policía ha ido incorporando muchas capas de tecnología y ha llegado el momento en que son difícilmente digeribles por la multiplicidad de plataformas o de sistemas, pero Fusus lo integra y hace los datos digeribles y manipulables", ha declarado Pere Ferrer.

El director de Axon en España durante la presentación del sistema Fusus en Mataró / JORDI OTIX

La prueba piloto del sistema ha empezado este mismo jueves, y se extenderá durante unos tres meses. El primer acontecimiento en que se pondrá a prueba el sistema será la Fira de Mataró, en unas tres semanas, aunque el gran test será la celebración de la gran fiesta mayor local, Les Santes. En efecto, el sistema no solo sirve para atender incidentes, de manera reactiva, sino que planes como los de evacuación y de autoprotección de grandes eventos ya están subidos al sistema, de manera que en caso de ser necesario se pueden poner en marcha a través de Fusus.

"Es un orgullo que la prueba piloto se lleve a cabo en Mataró, en el futuro la ciudad será un referente", ha indicado Ferrer. Asimismo, el sistema es escalable y, aunque la prueba piloto recae en la policía local mataronense, el cuerpo de Mossos d'Esquadra también ha experimentado con él, como pasó en la última edición del Mobile World Congress con el modelo de coordinación policial bautizado como 'Sala del Futur'.

Francesc Minguillón, CEO y fundador de Alphanet, durante la presentación del sistema Fusus en Mataró / JORDI OTIX

Simulación de un atraco

El movimiento se demuestra andando, y el intendente de la Policía Local de Mataró, Xavier Santajuliana, ha sido el encargado de pilotar una simulación que ha permitido a los asistentes conocer, de primera mano, el funcionamiento del sistema. Antes, sin embargo, Santajuliana ha glosado las ventajas en el día a día que posibilitará la innovadora herramienta: "Integrar diversos recursos que hasta ahora funcionan por separado, ingestar todos los datos en un solo punto, una visión a tiempo real, un visionado de las cámaras a tiempo real e integrado en un único sistema".

La simulación ha empezado con el recibimiento de un aviso por parte de un vecino. Atendida la llamada, se coloca un 'pincho' en el mapa, sobre el lugar del incidente. Se añade la descripción del hecho delictivo y, solo con eso, el sistema identifica todos los agentes y patrullas que se encuentran en un rango predeterminado. Puestas en marcha las patrullas, el sistema visualiza sus cámaras corporales, así como las de la vía pública por dónde pasan los policías en su recorrido. Si la empresa las ha facilitado, desde Fusus también se visualizan las cámaras de seguridad del lugar de los hechos.

Avisos de activación de táser durante la simulación del sistema Fusus en Mataró / JORDI OTIX

Además, la empresa ha facilitado la planimetría de la nave, lo que permite a los agentes, desde la sala de control, advertir y guiar a los policías sobre el terreno. El encargado de la empresa, como cualquier testigo, da información a la policía del modelo y color del vehículo, información que queda plasmada al momento en el sistema. Es momento de perimetrar la zona en que se busca el vehículo en cuestión, y el software configura la búsqueda, de nuevo, gracias a las cámaras, en el lapso de tiempo en que se calcula que pasó por la zona. Una vez detectado el vehículo y su matrícula, se activa el dron para localizarlo y seguirlo. La simulación finaliza con la (obviamente fingida) detención de los malhechores.

En esta simulada ocasión, los delincuentes han intentado resistirse a la detención, de manera que los agentes han activado sus Taser, un movimiento que también queda plasmado en el sistema. "A partir de ahora veremos el impacto y la usabilidad del sistema, pero estamos convencidos que será de gran utilidad", ha resumido Santajuliana.