Empieza la ponencia
Estas son las 122 voces para influir la ley del taxi que empieza a tramitar el Parlament
Más de 120 entidades, entre ellas 26 del taxi y 15 de VTC, así como 21 ayuntamientos, comparecerán en la Ponencia de la ley de transporte, elevando las expectativas de una tramitación más prolongada
Alud de peticiones para influir en la ley del taxi: 121 comparecencias pueden retrasarla hasta 2027
La larga lista de comparecientes en la Ponencia de la proposición de ley de transporte en vehículos de hasta nueve plazas amenaza con alargar la aprobación de una norma que debería servir para poner orden en la convivencia entre el sector del taxi y las VTC.
La cámara catalana ha constituido este miércoles la Ponencia de la proposición de ley de transporte en vehículos de hasta nueve plazas. El diputado socialista José Ignacio Aparicio es el ponente relator encargado de dirigir el proceso. El resto de ponentes de la ley son Montse Ortiz (Junts), Ignasi Elena (ERC), Àngels Estaller (PP), Andrés Bello (VOX), Lluís Mijoler (Comuns), y Laura Vega (CUP). Los grupos parlamentarios han aceptado todas las solicitudes de comparecencia, excepto las presentadas por Vox.
Actores e instituciones
Entre los comparecientes figuran distintos departamentos de la Generalitat, el Área Metropolitana de Barcelona, la Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà y hasta 21 ayuntamientos. Las instituciones públicas y los reguladores suponen el 30% de los comparecientes.
En la lista la continúan 26 representantes del taxi, entre asociaciones, radioemisoras, empresarios y otros colectivos. El sector VTC aporta 15 representantes, entre plataformas y empresas, como Uber, Cabify, Bolt, Freenow by Lyft, Unauto, Associació VTC-Gran Turrisme. Destaca además la presencia de una decena de representantes del sector de la hostelería, el turismo y ferias, también con Fira de Barcelona y GSMA, organizador del Mobile World Congress, el aeropuerto de Barcelona.
Patronales y sociedad civil
También hay una decena de patronales y representantes de empresas, con Foment, Pimec, Cecot, la Cambra de Comerç de Barcelona, Barcelona Global, Femcat, el RACC y Mou-te per Barcelona. También figuran investigadores y autores de estudios de cinco distintas universidades.
Entre la representación de la sociedad civil se encuentran asimismo diversas entidades que representan a personas con discapacidad, la Plataforma per la Llengua, la Plataforma pel Transport Públic, ONCE y asociaciones de consumidores.
Sesiones cada 15 días
Una vez constituida la ponencia y aceptadas las comparecencias, se procederá a ordenar todas las intervenciones, agrupándolas por sectores, y empezar a convocar las audiencias. La próxima será el 9 de junio, y la previsión será celebrar una ponencia cada 15 días. La voluntad de la ponencia es de escuchar a todos los actores.
Élite Taxi, el sindicato mayoritario en el taxi, ha reclamado que las instituciones prioricen "los agentes con mayor representatividad y afectación directa", considerando que 85 de las 122 entidades comparecientes podrían realizar su aportación por escrito, para "evitar redundancias" y "una dilación artificial de la tramitación de una ley urgente".
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