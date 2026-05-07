La firma internacional Hines inaugura un hotel de 526 habitaciones junto a Sant Joan de Déu en Esplugues

La firma global de inversión y gestión inmobiliaria Hines ha inaugurado este jueves aparto Diagonal Suites, su nuevo complejo hotelero y de alojamiento flexible situado en 'Porta Diagonal', en Esplugues de Llobregat. El proyecto, desarrollado junto a Grupo Inmobiliario Sacresa y diseñado por el estudio barcelonés Batlleiroig, cuenta con una torre de 22 plantas, que suman cerca de 100 metros de altura, y un total de 526 habitaciones. El edificio se convierte además en la primera gran pieza finalizada del desarrollo urbanístico de 'Porta Diagonal', en el cruce de la avenida Diagonal y la ronda de Dalt.

La inauguración ha reunido a representantes de Hines, Sacresa, Batlleiroig y del Ayuntamiento de Esplugues, aunque finalmente no ha asistido el alcalde del municipio, Eduard Sanz. La ausencia del edil ha sido excusada al inicio del acto por Vanessa Gelado, responsable de Hines para el sur de Europa, debido a “los incidentes desafortunados ocurridos en los últimos días”. Durante la presentación, los impulsores del proyecto han reivindicado el papel estratégico de este entorno, marcado por la proximidad a hospitales, universidades y centros de investigación. “La inauguración de aparto Diagonal Suites supone un nuevo hito dentro de nuestra estrategia para el sector living”, señaló Gelado. La directiva destacó además la apuesta de la compañía por Barcelona y por “desarrollar proyectos de calidad en ubicaciones estratégicas”.

Un nuevo polo sanitario y universitario

El nuevo complejo se ubica junto al Hospital Sant Joan de Déu y cerca del futuro Clínic, además de equipamientos académicos como la Universitat de Barcelona, la UPC, ESADE o IESE. Según la compañía, el edificio ha sido concebido para responder a una demanda creciente de alojamiento temporal vinculado a profesionales sanitarios, investigadores, estudiantes internacionales y familiares de pacientes. El establecimiento estará gestionado por aparto, plataforma internacional de Hines especializada en alojamiento flexible y residencias.

La oferta combina estancias cortas, medias y largas, con servicios orientados a perfiles internacionales y vinculados a la actividad sanitaria y universitaria del entorno. Entre sus equipamientos destacan un rooftop con piscina panorámica, gimnasio, salas de estudio, cine y espacios comunes destinados a fomentar la convivencia y la comunidad entre residentes y huéspedes.

Juan Manuel Sanahuja, CEO del Grupo promotor Sacresa; Vanessa Gelado, Head del sur de Europa en Hines y Enric Batlle, Founding Partner de Batlleiroig. / Hines

Durante el acto, el consejero delegado de Sacresa, Juan Manuel Sanahuja, aseguró que la apertura “no es únicamente la inauguración de un nuevo edificio”, sino “la culminación de un proceso largo y profundamente transformador” ligado al desarrollo de Finestrelles y Porta Diagonal. “Hoy vemos cómo ese esfuerzo colectivo se materializa en una realidad tangible y viva”, afirmó. Por su parte, el arquitecto Enric Batlle, Founding Partner de Batlleiroig, definió el proyecto como “la primera piedra de Porta Diagonal” y defendió la transformación urbana del entorno como una futura gran centralidad metropolitana entre Barcelona y Esplugues. “Este edificio es el inicio de una nueva área vinculada al conocimiento, la investigación y la actividad sanitaria”, explicó.

Noticias relacionadas

Batlle también reivindicó la integración paisajística del edificio, concebido con fachadas aterrazadas y vegetación para dialogar con el parque natural de Collserola. El inmueble incorpora además sistemas de eficiencia energética y sostenibilidad que le han permitido obtener la certificación BREEAM Excellent y aspirar al sello WELL Platinum, centrado en el bienestar y la calidad ambiental interior. La apertura de aparto Diagonal Suites se enmarca en la estrategia de crecimiento de Hines en la Península Ibérica. Con este activo, la compañía alcanza más de 3.100 camas operativas o en desarrollo bajo la marca aparto en Barcelona, Madrid, Valencia y Oporto.