Detienen a un falso revisor del gas que estafaba y robaba a ancianas en Viladecans

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 29 de abril, a un hombre de 47 años como supuesto autor de dos delitos de estafa y hurto en Viladecans (Baix Llobregat). El arrestado actuaba haciéndose pasar por revisor del gas para ganarse la confianza de mujeres de edad avanzada y acceder a sus viviendas. Una vez en el interior del domicilio, simulaba realizar labores de inspección para cobrar importes en efectivo y, aprovechando cualquier distracción de las propietarias, "sustraer objetos de valor y dinero".

En un comunicado, la policía catalana señala que su Unidad de Investigación ha podido relacionar al detenido con dos hechos concretos ocurridos en Viladecans. El primero tuvo lugar el 17 de marzo, en el que el autor accedió al domicilio de una mujer de 86 años. Tras cobrarle 80 euros por una falsa revisión, sustrajo varias joyas. "Las gestiones de investigación posteriores permitieron identificar al autor y recuperar las joyas, que ya habían sido vendidas en un local de compraventa de oro en Barcelona", reza el texto.

En el segundo hecho, el pasado 25 de marzo, la víctima fue una mujer de 83 años. En ese caso el arrestado "aprovechó una distracción de la víctima para robarle un sobre que contenía su pensión, un total de 700 euros en efectivo", explican los mossos.

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El detenido, que acumula 13 antecedentes, muchos por hurtos con el método del falso revisor, fue localizado y detenido en Gavà, donde pasó a disposición del Juzgado de Guardia.