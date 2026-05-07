Barcelona estrena un museo dedicado a la historia del trabajo en la Fabra i Coats de Sant Andreu

El Museu d'Història de Barcelona ha presentado este jueves una nueva sede ubicada en la antigua fábrica Fabra i Coats, en el distrito de Sant Andreu, dedicada a explicar la historia del trabajo y su papel en la capital catalana. En la presentación, el concejal de Cultura, Xavier Marcé, acompañado por el director del Museu d'Història, Carles Garcia, ha destacado el legado industrial de Barcelona, que se podrá explorar en este nuevo "espacio de interpretación, recordatorio y referencia" en la Fabra i Coats.

El museo, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona con fondos Next Generation, cuenta con dos exposiciones permanentes sobre la historia del trabajo en Barcelona y sobre la propia Fabra i Coats, así como un "fondo visible" formado por las propias colecciones del Museu d'Història y por las donaciones de trabajadores, entidades, empresas y particulares.

Ubicado en la Nave F del antiguo recinto fabril, el museo recibe a los visitantes con un antiguo molino de carbón conseguido por la asociación de trabajadores de la Maquinista Terrestre y Marítima, y sigue con la exposición 'Fabra i Coats de Sant Andreu: empresa, treball i memòria', que repasa la historia de esta fábrica y su papel para le barrio.

El Museo del Trabajo de Barcelona abre puertas en la Fabra i Coats / PAU GRACIÀ

A continuación, se pueden apreciar las más de 4.000 piezas que componen el fondo, la mayoría provenientes de la propia Fabra i Coats pero también de otras empresas, con maquinaria, herramientas, objetos de producción, documentos y materiales vinculados a los sectores que desarrollaban su actividad en Barcelona, como el téxtil, el metal o el transporte.

Al final del recorrido, la exposición 'Barcelona, ciutat i treball' repasa la historia contemporánea del trabajo en la capital catalana entre los siglos XIX y XXI, combinando materiales históricos, documentos, fotografías, objetos y recursos audiovisuales para completar la "lectura transversal" sobre el legado industrial de la ciudad.

Más barrios y perspectivas

Marcé ha reivindicado la importancia de que "la ciudad explique la historia de los barrios, pero también que los barrios expliquen la historia de la ciudad" a través de 17 espacios que conforman la red del Museu d'Història de Barcelona a lo largo y ancho de la capital catalana. De esta manera, explica el concejal, se puede explicar con esmero la diversidad de mundos que conforman la historia de la ciudad y consiguiendo, según Garcia, que "todos los barceloneses se sientan reconocidos personal o familiarmente".

El Museo del Trabajo de Barcelona abre puertas en la Fabra i Coats / PAU GRACIÀ

"Esta exposición nos explica a todos, todos podemos encontrar una parte de nuestro padre o de nuestra madre, a través de objetos que también son parte de nuestra vida", ha añadido el director del museo.

Larga rehabilitación

Tanto las 2 exposiciones como el fondo se ubican en la Nave F de la Fabra i Coats, antiguamente dedicada al teñido de hilos, de alta toxicidad, y que abre por primera vez al público tras haber sido rehabilitada durante largos años. Ha mantenido los rasgos tipológicos de la arquitectura industrial sin renunciar a una mejora de la eficiencia energética y de la sostenibilidad.

En concreto, se ha apostado por la recirculación de materiales, integrando recursos existentes a nuevos elementos constructivos desde un enfoque basado en estrategias pasivas, incorporando además un nuevo sistema de generación fotovoltaica, permitiéndole alcanzar una calificación energética A.