Barcelona consolida el Día del Orgullo Friqui en Arc de Triomf y lo adjudica hasta 2027 a una productora de Sabadell

Barcelona da continuidad a su joven festival del Orgullo Friqui y lo apuntala, al menos hasta 2027, en el calendario municipal. Tras el estreno del año pasado en las inmediaciones del Arc de Triomf, el Ayuntamiento ha adjudicado la organización de las dos próximas convocatorias, las de 2026 y 2027. La segunda entrega llega en breve, el sábado 23 de mayo.

La edición 2026 dispone de más estructura: un mínimo de 42 carpas para comercios y entidades, escenario, espacios para talleres, juegos de mesa y actividades gratuitas durante toda la jornada. Ampliará el horario respecto al estreno: de 11:00 a 20:00 horas. La fecha se mantiene cerca del 25 de mayo, Día internacional del Orgullo Friqui, que coincide con el estreno de la primera película de ‘Star Wars’ en 1977.

El festival repetirá escenario: el entorno de Arc de Triomf y el paseo de Lluís Companys, a las puertas del llamado Triángulo Friqui, delimitado por el paseo de Sant Joan, la ronda de Sant Pere y la calle Casp. En esta zona se concentran desde hace décadas tiendas, editoriales, librerías, espacios de juego y comercios especializados que han convertido el área en una pequeña capital barcelonesa de las aficiones llevadas al fervor.

Una edición más ambiciosa

La programación de esta nueva edición mantiene la vocación de escaparate popular. El eje peatonal reunirá espectáculos, talleres, juegos de mesa y de rol, y propuestas de ‘cosplay’, entre otras, con actividades gratuitas repartidas durante las nueve horas de jornada. La intención es que el bulevar funcione durante un día como un gran corredor de actividades, con zonas de paso, programación continua y puntos de encuentro para públicos diversos: jóvenes, familias, aficionados veteranos y curiosos atraídos por la fiesta.

La organización busca reunir en un mismo espacio buena parte del imaginario fan: de las sagas cinematográficas a las coreografías, de los cómics a las partidas de rol y de la ciencia ficción al coleccionismo.

Concurso con ocho ofertas

El contrato ha sido adjudicado a Solfesa por 94.309,53 euros con IVA para las dos convocatorias. La compañía sabadellense se encargará del montaje y desmontaje, la instalación de infraestructuras, la señalización, la coordinación de actividades y el apoyo operativo a las entidades, comercios y servicios municipales participantes.

La adjudicación llegó tras un concurso con ocho ofertas, una concurrencia notable para un contrato de estas características. Junto a Solfesa, se presentaron Planning General d'Espectacles, Iniciatives Events, Airun Serveis Culturals, Sigma Servicios Profesionales para Asociaciones, Sales Marketing Catalonia, Jolssen Events y Firart Fires. La elección de la firma sabadellense refuerza la dimensión profesional de una cita que el Ayuntamiento quiere consolidar más allá de su estreno.

La cultura friqui hace años que se instaló con naturalidad en el consumo cultural contemporáneo. Barcelona cuenta con grandes citas como Manga Barcelona, Cómic Barcelona, el Festival 42 o el festival Dau Barcelona, además de una red de comercios que mantiene vivo el fenómeno todo el año. La novedad del Orgullo Friqui municipal es ocupar la calle, abrir la celebración a un público más amplio y vincularla al tejido juvenil y comercial de la zona.

Una puerta al público joven

El consistorio ve en el Orgullo Friqui una vía para acercarse a un público joven que no acostumbra a relacionarse con la administración a través de los canales habituales. La jornada permite situar servicios municipales en un entorno lúdico, lejos del formato clásico de oficina, y aprovechar la capacidad de convocatoria de una cultura articulada en comunidades muy activas, tanto en espacios físicos como digitales.

El manga, el cómic, los juegos de rol o el ‘cosplay’ funcionan como lenguajes compartidos que llenan ferias, librerías y espacios juveniles. El reto será acompañar la energía espontánea del ‘fandom’ sin desactivarla. La cita aspira a consolidarse como una celebración urbana, gratuita y de proximidad, vinculada al tejido que durante años ha dado identidad al entorno de Arc de Triomf.