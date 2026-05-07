El club de atletismo de Nou Barris alerta de que se halla "en riesgo" tras el paso del Europa por Can Dragó

Atletas, entrenadores y familias ligadas al Club de Atletismo Nou Barris han protestado este jueves por la tarde en las pistas de Can Dragó, en Barcelona, para exigir la recuperación de la práctica atlética en la instalación deportiva, en que el fútbol se ha alojado en el recinto por el ‘exilio’ del Europa desde principios de 2026 para cumplir con los requisitos de la Primera RFEF. En una concentración organizada por la propia entidad deportiva, los miembros del Nou Barris han mostrado malestar por tener que compatibilizar las pistas con los entrenamientos y los partidos de los escapulados de Gràcia. La entidad atlética advierte que la convivencia con el Europa “ha tenido consecuencias muy negativas”, que han supuesto “una disminución alarmante de usuarios que ponen en riesgo la continuidad y viabilidad” de la institución.

Días atrás, el Club de Atletismo Nou Barris se expresó satisfecho por que el Ayuntamiento de Barcelona anunciara que se plantará césped natural tanto en el estadio municipal Nou Sardenya – el recinto histórico del Europa- y el Narcís Sala, hogar del Sant Andreu, de cara a la próxima temporada, cuando ambos clubes coincidirán en Primera RFEF. “Celebramos el acuerdo, porque se ha resuelto una problemática de la que consideramos que nuestra entidad ha resultado gravemente perjudicada”, expresó la institución en un comunicado.

“A lo largo de esta temporada, el club ha tenido que compartir su espacio con una entidad ajena a su deporte y que pertenece a otro entorno social”, abundó. “Esta situación ha tenido consecuencias muy negativas, especialmente por la imposibilidad de llevar a cabo entrenamientos seguros con los deportistas de la escuela de atletismo y organizar competiciones atléticas”, enfatizó.

Los concentrados han reclamado esta tarde mejoras en vestuarios, gradas y el gimnasio de Can Dragó, el mantenimiento adecuado de la hierba para practicar atletismo y la recuperación de la jaula de lanzamiento en mitad de las pistas, desplazadas fuera de la cancha para poder albergar al Europa hasta que las obras de adecuación del Nou Sardenya se lleven a cabo. “Los atletas que practican lanzamiento han sido expulsados del recinto para entrenar en un espacio que, a día de hoy, no reúne las condiciones adecuadas”, critica el club de Nou Barris.

Reclamación de inversiones

La institución ha enfatizado que, “desde el primer momento”, planteó que se pusiera hierba natural en el Nou Sardenya “para no perjudicar la dinámica de Can Dragó”. “La respuesta que nos encontramos fue que, ante la imposibilidad técnica de llevar a cabo esta mejora, se apostaba por hacer una inversión en la pista de atletismo de Can Dragó”, desgrana, que “tenía que dar respuesta a una necesidad puntual y, posteriormente, tenía que servir para adecuar y modernizar las instalaciones atléticas”.

En ese sentido, asume que el traslado provisional del Europa a Nou Barris “pronto llegará a su fin” y apela al ayuntamiento para que “cumpla con su compromiso” para “hacer de Can Dragó una pista atlética de referencia en Catalunya”. Así, apremia a que “el mantenimiento del césped natural, el retorno de la jaula de lanzamiento y el desmontaje de las gradas supletorias” se hagan “realidad antes de que empiece la temporada que viene”. A su vez, reclama “la adecuación de la sala de musculación, de los vestuarios y la gradería, así como el estudio para la instalación de graderías definitivas en la contrarrecta o las curvas, siempre por fuera de la pista”.