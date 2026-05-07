“En julio o septiembre”
El AMB prevé adjudicar este verano el nuevo contrato del agua del área de Barcelona
El vicepresidente metropolitano Antonio Balmón celebra que la licitación no ha recibido alegaciones y detalla que los técnicos estudian ahora las ofertas cualitativas
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La tramitación del nuevo gran contrato del agua del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) avanza a buena velocidad, en gran medida gracias a que los pliegos de la licitación no han recibido ninguna alegación contraria. El vicepresidente de la institución y alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, prevé que pueda adjudicarse este verano.
Seis grandes grupos empresariales compiten por la concesión, que salió a concurso a finales de marzo. Están en juego 1.078 millones de euros y el suministro de ocho municipios: Sant Cugat del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Tiana, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei y Ripollet. Balmón está especialmente orgulloso de la ausencia de alegaciones y pone en valor que el AMB ha sido en todo momento claro con el sector empresarial sobre las condiciones del futuro contrato. “Las empresas han visto que la licitación era tal como les habíamos explicado que sería”, ha afirmado en un almuerzo con periodistas este jueves.
El vicepresidente del AMB ha explicado que los técnicos metropolitanos estudian actualmente “las propuestas subjetivas” de las potenciales adjudicatarias, es decir, todo aquello que aportarían para mejorar el servicio al margen de la oferta económica. Esta etapa requerirá “casi dos meses”, vaticina, por lo que confía “poder ir a la adjudicación del contrato ya en julio o septiembre”.
App de seguridad
Otro concurso público importante para el AMB este mandato es el de una nueva aplicación de seguridad supramunicipal e innovación comunitaria, pensada para coordinar más fácilmente a las policías locales y ofrecer un canal directo de avisos de la ciudadanía. La gestación del proyecto ha sido “lenta”, ha admitido Balmón, pero tomará forma a lo largo del próximo año.
Será “una sociedad mixta que se constituirá a final de mandato”, es decir, antes de las elecciones municipales de 2027. “Estamos a punto de ir a buscar el socio privado”, ha avanzado. El veterano edil socialista ha calculado que la licitación rondará los 3-4 millones de euros. El nuevo sistema se inspira en una aplicación móvil que ya funciona en Cornellà y que canaliza “el 20% de las denuncias” que recibe la policía de la localidad. Con un botón de acceso directo, el usuario puede mandar un aviso si se encuentra en una situación de peligro.
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