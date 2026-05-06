"Las ZBE son un lío": el vaivén y la letra pequeña de las sanciones desconcierta a los conductores del Vallès

Hay una reacción recurrente que representa el estado de ánimo que provocan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a los vecinos de muchos municipios. La esgrime Estefanía, vecina de Sabadell de 39 años: "La medida es un lío porque no acabamos de saber si ahora hay sanciones activadas o no". La ciudadana asegura haberse enterado recientemente de que la ZBE sabadellense vuelve a sancionar a los vehículos sin etiqueta ambiental después de haber estado suspendida durante la crisis de Rodalies. El área cubierta por la ZBE no le afecta a ella pero sí a su padre, que evita entrar al centro con su coche. "Por suerte, vivo justo en el límite y puedo dejar el coche ahí, si no sería un rollo", concluye resignada.

El desconcierto al que se refiere Estefanía es creciente en grandes ciudades donde las ZBE han entrado definitivamente en vigor tras una errática fase de implantación, como ocurre en Sabadell y Terrassa. No sólo por el vaivén de las sanciones, sino también por la letra pequeña de la regulación: en las cocapitales del Vallès, de hecho, hay vigente una exención para residentes en el centro que no aplica a los barrios periféricos. Además de la moratoria que ha ido aplicando progresivamente en función de los tipos de vehículos afectados.

Otro caso es el de Jordi, de 37 años, vecino de Barcelona pero visitante habitual de Terrassa, donde viven sus padres. Su coche no dispone de etiqueta ambiental y por eso evita acceder al centro. “En Barcelona ya me multaron una vez”, rememora. En Terrassa, sin embargo, asegura que la situación le resulta más sencilla. “Las ZBE quedan muy céntricas y todavía hay margen para aparcar fuera y luego ir andando”, explica.

Jordi considera que las restricciones afectan más a quienes viven dentro de las zonas delimitadas, aunque la realidad es precisamente la contraria en muchos casos. Tanto en Sabadell como en Terrassa, los residentes empadronados dentro de la ZBE pueden beneficiarse de exenciones, una concreción que algunos admiten desconocer.

Jordi, 37 años,en Terrassa. / Jordi Otix / EPC

"Es una limitación que debemos respetar"

Un ejemplo de ese desconocimiento es el de Marc, de 26 años, propietario de un vehículo sin etiqueta ambiental. Asegura que nunca ha recibido una sanción pese a circular habitualmente por la zona restringida. Lo que no sabía, admite, es que estar empadronado dentro de la ZBE exime a su vehículo de posibles sanciones.

Más allá de esas dudas, entre los vecinos aparece una sensación compartida: las ZBE no generan una gran preocupación social fuera de quienes se ven directamente afectados. “No me parece bien ni mal, simplemente es una limitación que tenemos que respetar”, resume Josep Maria, vecino de Sabadell de 63 años, que admite estar ya “cansado del asunto”.

Tanto Sabadell como Terrassa comparten buena parte de las medidas de sus ZBE: además de la exención para residentes, permiten circular hasta 24 días laborables al año a los vehículos sin distintivo y contemplan excepciones para personas con movilidad reducida, tratamientos médicos o rentas bajas. Sin embargo, existen algunas diferencias en la percepción ciudadana de estas restricciones. Pese a las similitudes, algunos conductores consideran que las restricciones resultan más visibles en Barcelona que en el Vallès, donde todavía existen zonas próximas al centro en las que se puede aparcar fuera del perímetro restringido y continuar el trayecto a pie.

Cartel de ZBE en el centro de Terrassa / Jordi Otix / EPC

Preocupación por el veto a los 'etiqueta B'

Aunque actualmente los vehículos con etiqueta B (amarilla) todavía pueden circular sin problemas, la previsión del veto de cara al 2028 empieza a generar inquietud entre algunos conductores profesionales. Leonardo, repartidor de 33 años que trabaja principalmente en Terrassa con una furgoneta con etiqueta B, reconoce que su preocupación llegará más adelante. “El problema será si se cumple lo que han anunciado de que en Catalunya sancionaran a los vehículos de etiqueta B a partir de 2028. Ahí sí me tendré que preocupar y pensar en cambiar de vehículo porque yo trabajo de esto”, explica.

Mientras las administraciones defienden las ZBE como una herramienta necesaria para mejorar la calidad del aire y avanzar hacia ciudades más sostenibles, en la calle todavía predominan las dudas y la sensación de que muchos ciudadanos continúan intentando entender unas normas que, gusten o no, han llegado para quedarse.

Tras una primera fase sin sanciones para que los usuarios adaptaran sus circunstancias personales, Sabadell y Terrassa han afrontado a principios de este 2026 una nueva fase en la implantación de la ZBE, a partir de la cual se pueden aplicar multas de 200 euros a los vehículos que incumplan la normativa. No obstante, los caminos de las cocapitales vallesanas han sido diferentes. En el caso de Terrassa, la ordenanza municipal se aprobó inicialmente en marzo de 2024, y entró en vigor dos meses más tarde, en mayo. No fue hasta un después, el 1 de mayo de 2025, que el sistema entró en funcionamiento, eso sí, sin multar. En Sabadell, las cámaras y la cartelería se instaló a principios de 2025, y el 15 de septiembre de ese año se puso en marcha el sistema de lectura de matrículas.

Leonardo, 33 años, en su furgoneta en Terrassa. / Jordi Otix / EPC

La ordenanza de Sabadell restringe la circulación de los vehículos más contaminantes en el núcleo de la ciudad, área comprendida entre la plaza Catalunya, la ronda Zamenhof, las calles Vilarrúbias, Brujas, Estació, Marquès de Comillas y Latorre; además de la carretera N-150 -en el tramo entre Latorre y la ronda Ponent- y la propia ronda Ponent. El ámbito de la ZBE de Terrassa incluye las calles dentro del área delimitada por el paseo del Veintidós de Julio, el parque de Vallparadís, la carretera de Moncada, la carretera de Martorell, la calle de Faraday y la calle de Josep Trueta. Estas vías mencionadas quedan excluidas como tal de la ZBE.