Vilanova blinda los locales comerciales de los principales ejes para evitar que se conviertan en viviendas

El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú ha aprobado modificar el plan urbanístico para evitar que los locales comerciales de los principales ejes se conviertan en viviendas. El gobierno ha constatado como la última década "ha habido una constante petición" de licencias para cambiar los usos de locales vacíos para hacer pisos, una situación que quiere frenar sobre todo en las zonas céntricas. Esta tendencia ha ido en detrimento de la "vida de barrio", lamenta el consistorio, que se ha propuesto "evitar que haya más plazas con todas las plantas bajas cerradas". Por otro lado, también se ha modificado el plan urbanístico para que en los sectores periféricos de nueva creación sí que se puedan crear viviendas en locales, siempre que sean de protección oficial permanente.

Hasta ahora el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Vilanova ―del 2001― solo limitaba la Rambla Principal como vía donde no se podía cambiar el uso de un local comercial para hacer viviendas. Ahora, con la aprobación inicial de la modificación aprobada en el Pleno municipal celebrado de este lunes, la limitación se extiende a otros ejes comerciales como la avenida Francesc Macià, la calle Pare Garí, Josep Coroleu, Sant Sebastià, Caputxins, Sant Gregori y las diferentes calles que conforman la carretera general.

"Queremos que no haya puntos donde desaparezca la posibilidad de tener un local donde abrir una panadería o una peluquería", ha explicado en rueda de prensa este martes el concejal de Urbanismo, Gerard Llobet, que ha asegurado que en la última década se han multiplicado las peticiones de licencias para reconvertir locales en viviendas. Llobet sostiene que hay que "buscar el equilibrio" en la ciudad y adoptar medidas "que den vida" a los barrios.

El alcalde, Juan Luis Ruiz, ha admitido que "esto no resolverá los problemas del comercio local", pero ha englobado esta medida en un paquete de acciones "que buscan preservar el tejido comercial". Ha señalado, por ejemplo, el reciente plan de usos que limita los tipos de establecimientos en función de las zonas de la ciudad, o bien las subvenciones para incentivar la reapertura de locales cerrados.

Ruiz ha situado la preservación del comercio de proximidad como un "reto de ciudad" y ha instado los propietarios de los locales a "hacer un esfuerzo conjunto" para revisar los precios y evitar que unos alquileres demasiados elevados frenen la actividad.

Bajos convertidos en VPO en los nuevos barrios

Con las nuevas calles con locales blindados, el Ayuntamiento ha recordado que se continúa permitiendo la reconversión de locales en pisos en el resto de la ciudad. Aun así, la modificación del PGOU sí que acota una casuística concreta para las reconversiones de locales en los barrios periféricos de nueva creación, como Sant Jordi, Solicrup, Carrerada y los diferentes sectores del Llimonet. En estos lugares se permitirá el cambio de usos si se destinan a vivienda protegida de forma permanente, tanto de compra como de alquiler. Al resto de calles de la ciudad donde se permite la reconversión, esta puede ser para pisos de renta libre.

Llobet y la concejala de Vivienda, Iolanda Sánchez, han recordado que en los barrios de nueva creación se ha llegado al tope de densidad urbanística "pero continúa habiendo una demanda creciente de vivienda". Es por eso, han explicado, que han acordado un cambio urbanístico con el cual se autorizan nuevas viviendas sin tener que compensar con nuevos servicios ni espacios verdes.

En el caso de los sectores Llimonet 2 y 3, el Ayuntamiento prácticamente da por hecho que se darán los primeros casos de reconversión de bajos en pisos, puesto que en estos sectores es donde se proyecta la construcción de 48 viviendas de VPO en solares municipales que se han puesto a disposición de una promotora social.

El consistorio prevé que muy probablemente los locales de estos edificios acabarán destinándose también a viviendas. El gobierno municipal ha apuntado que en el pleno de este lunes se ha acordado declarar esta construcción de bloques de pisos como obra de especial interés, de forma que se bonificarán los impuestos de construcción para abaratar gastos.