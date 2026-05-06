Muestra sobre la historia del templo
Salvador Illa: “La visita del Papa será una oportunidad de demostrar al mundo que Catalunya es una tierra de valores”
La Sagrada Família recapitula sin aristas sus 144 años de historia en el Palau Robert
El presidente de la Generalitat inaugura en el Palau Robert la exposición de la trayectoria de 144 años de la Sagrada Família
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurado este miércoles la exposición ‘La Sagrada Família y Barcelona, 144 años de camino compartido’, en el Palau Robert, y lo ha hecho celebrando la visita que el Papa León hará dentro de un mes justo a Barcelona, por la que se ha felicitado sobremanera.
Al hilo de la confirmación de los detalles del viaje, formulada por el Vaticano este mismo miércoles, Illa ha señalado que la visita papal tendrá “un gran significado” y será “una gran oportunidad para mostrar al mundo que Catalunya es una tierra de valores humanos, de convivencia y de solidaridad”.
“Un momento álgido”
“La Sagrada Família vive hoy un momento álgido”, ha continuado el presidente, que ha recordado que el Papa ofrecerá a la basílica “su punto dominante”, al inaugurar la torre de Jesús. “La visita del Papa situará a Barcelona y a nuestro país en su conjunto en el foco de la atención mundial. Barcelona y Catalunya demostrarán que tienen una mirada universal”, ha dicho.
Illa se ha referido a Antoni Gaudi y ha subrayado que el arquitecto “sabía que no viviría lo suficiente para ver acabar la Sagrada Família, y lanzó un reto a las generaciones futuras. El templo y la ciudad han crecido juntos”, en un proceso que ha definido como una historia de amor y perseverancia”.
"Simbiosis" con Barcelona
“El templo se ha ido elevando el paso de tres siglos, y ha sido testigo del desarrollo del Eixample, de la Revolución industrial, de la Guerra Civil, de la conquista de la democracia, de la entrada en la Unión Europea, de los Juegos Olímpicos de 1992, de la visita de Benedicto XVI. El templo es un libro abierto de identidad, una simbiosis con Barcelona”, ha añadido Illa sobre la Sagrada Família.
- Arranca en Badalona la primera campaña del año de bonos de descuento en el comercio local
- El abandono de barcos crece en los puertos deportivos catalanes: hasta 30 embarcaciones olvidadas en una misma marina
- Barcelona instala fuentes de agua potable para que puedan hidratarse los inmigrantes que hacen horas de colas en las OAC
- Nueve detenidos por ir a 'cazar' jóvenes y menores a Sarrià para robarles
- Las ZBE se extienden a cuatro ciudades del área de Barcelona con nuevas moratorias de sanciones para residentes
- La víctima del crimen de Esplugues, una mujer 'risueña' que llegó hace un año de China y era socia de un restaurante en Barcelona
- Unas 60 personas sin hogar se instalan en dos solares de L'Hospitalet tras ser desalojadas de Barcelona y el aeropuerto
- Los Mossos investigan un tiroteo de madrugada en un bar del barrio de la Torrassa de L'Hospitalet