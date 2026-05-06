Salvador Illa: “La visita del Papa será una oportunidad de demostrar al mundo que Catalunya es una tierra de valores”

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurado este miércoles la exposición ‘La Sagrada Família y Barcelona, 144 años de camino compartido’, en el Palau Robert, y lo ha hecho celebrando la visita que el Papa León hará dentro de un mes justo a Barcelona, por la que se ha felicitado sobremanera.

Al hilo de la confirmación de los detalles del viaje, formulada por el Vaticano este mismo miércoles, Illa ha señalado que la visita papal tendrá “un gran significado” y será “una gran oportunidad para mostrar al mundo que Catalunya es una tierra de valores humanos, de convivencia y de solidaridad”.

“Un momento álgido”

“La Sagrada Família vive hoy un momento álgido”, ha continuado el presidente, que ha recordado que el Papa ofrecerá a la basílica “su punto dominante”, al inaugurar la torre de Jesús. “La visita del Papa situará a Barcelona y a nuestro país en su conjunto en el foco de la atención mundial. Barcelona y Catalunya demostrarán que tienen una mirada universal”, ha dicho.

Illa se ha referido a Antoni Gaudi y ha subrayado que el arquitecto “sabía que no viviría lo suficiente para ver acabar la Sagrada Família, y lanzó un reto a las generaciones futuras. El templo y la ciudad han crecido juntos”, en un proceso que ha definido como una historia de amor y perseverancia”.

"Simbiosis" con Barcelona

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“El templo se ha ido elevando el paso de tres siglos, y ha sido testigo del desarrollo del Eixample, de la Revolución industrial, de la Guerra Civil, de la conquista de la democracia, de la entrada en la Unión Europea, de los Juegos Olímpicos de 1992, de la visita de Benedicto XVI. El templo es un libro abierto de identidad, una simbiosis con Barcelona”, ha añadido Illa sobre la Sagrada Família.